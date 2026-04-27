Сценарист оригинальной Assassin's Creed 4: Black Flag добавил две новые сцены в ремейк и одна из них входит в его ТОП-5

Дерби Макдевитт, ведущий сценарист культовой Assassin’s Creed 4: Black Flag, раскрыл интересные подробности грядущего ремейка под названием Black Flag Resynced. Официально анонсированная и запланированная к выходу в июле игра получит не только обновленную графику, но и новые сюжетные сцены.

В беседе на Discord-сервере Access the Animus Макдевитт признался, что написал для ремейка две совершенно новые сцены, а также слегка изменил одну из сцен в основном сюжете. Особенно любопытно его заявление об одной из них:

Теперь это одна из моих пяти любимых сцен во всей Black Flag. Надеюсь, она вам понравится. Вы удивитесь, почему ее не было в оригинале - а потому что я придумал ее только недавно!

Добавление нового контента в культовую классику - всегда риск, но фанаты могут вздохнуть спокойно: за изменения отвечает человек, который изначально писал историю Эдварда Кенуэя. Сам Макдевитт также известен по работе над Revelations, Valhalla, Unity и Origins. Релиз Assassin’s Creed: Black Flag Resynced намечен на 9 июля.