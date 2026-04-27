ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 10 099 оценок

Сценарист оригинальной Assassin's Creed 4: Black Flag добавил две новые сцены в ремейк и одна из них входит в его ТОП-5

2BLaraSex 2BLaraSex

Дерби Макдевитт, ведущий сценарист культовой Assassin’s Creed 4: Black Flag, раскрыл интересные подробности грядущего ремейка под названием Black Flag Resynced. Официально анонсированная и запланированная к выходу в июле игра получит не только обновленную графику, но и новые сюжетные сцены.

В беседе на Discord-сервере Access the Animus Макдевитт признался, что написал для ремейка две совершенно новые сцены, а также слегка изменил одну из сцен в основном сюжете. Особенно любопытно его заявление об одной из них:

Теперь это одна из моих пяти любимых сцен во всей Black Flag. Надеюсь, она вам понравится. Вы удивитесь, почему ее не было в оригинале - а потому что я придумал ее только недавно!

Добавление нового контента в культовую классику - всегда риск, но фанаты могут вздохнуть спокойно: за изменения отвечает человек, который изначально писал историю Эдварда Кенуэя. Сам Макдевитт также известен по работе над Revelations, Valhalla, Unity и Origins. Релиз Assassin’s Creed: Black Flag Resynced намечен на 9 июля.

Индустрия
11
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
Dust220

Дерби Макдевитт херни не сделает, обожаю этого мужика, гениальный сценарист

5
samosan

Тогда глянем, а то я уж думал, что очередной ремастер для ностальгирующих и новичков, без особых изменений.

3
CommunicativeDorn

Круто, хотелось бы конечно более полной переработки, но и на этом спасибо.

2
sa1958

Это будет интересно.