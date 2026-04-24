Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 10 080 оценок

Сценаристом нового сюжетного контента для Assassin's Creed: Black Flag Resynced выступил Дерби Макдевитт

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, сценаристом нового контента в Assassin's Creed: Black Flag Resynced выступил Дерби Макдевитт, который был ведущим сценаристом оригинальной игры, а также работал над многими другими частями серии.

Одной из главных дополнительных сцен, написанных Макдевиттом, стал новый диалог между Эдвардом и его женой Кэролайн, добавляющий эмоциональной глубины истории. Кроме того, расширены роли второстепенных персонажей, таких как легендарный Чёрная Борода, и добавлены побочные квесты для них.

Релиз Assassin's Creed: Black Flag Resynced состоится 9 июля на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

Пираты Карибского моря возвращаются - ремейк Assassin's Creed Black Flag Resynced: дата выхода и нововведения
Tsssss

Помню что в оригинальных AC: Black Flag самое интересное это были морские сражения и пиратский сеттинг, сюжет там был но если честно он давно потерял смысл и только за уши был притянут к ассасинам 😄

6