Студия GamesVoice объявила сбор средств на русское озвучивание Assassin's Creed Black Flag Resynced

Студия GamesVoice запустила краудфандинговую кампанию по сбору средств на профессиональное русское озвучивание ремастера Assassin's Creed: Black Flag Resynced, общая сумма которого составит 1,4 миллиона рублей.
После детального анализа материалов оригинальной игры и сравнения их с файлами обновлённого издания, локализаторы приняли решение не использовать старый дубляж и создать полностью новый, по крайней мере, для всех ключевых персонажей, чтобы обеспечить высокое качество перевода и синхронизации с новыми сценами. Студия подчеркнула, что, хотя проект немаленький, он не является гигантским по современным меркам, и команда готова приложить все усилия, чтобы результат соответствовал уровню этой именитой франшизы.
В случае успешного завершения сбора средств GamesVoice не исключает, что в будущем возьмётся и за Assassin's Creed: Mirage, что делает этот проект важным шагом для всей серии.
Зачем этому мусору озвучка? Эту фигню уже на следующий год забудут.
там надо взять оригинальную озвучку и дописать недостающие фразы. Какие 1.4 млн рублей? Геймс войс белены объелись?
На самом деле игру реально нужно переозвучить! дубляж там мягко говоря сделан на оть.бись (хотя 13 лет назад я как то этого не замечал) +руководитель Mechanics VoiceOver сказал (перенести удалось 6320 файлов, а в ремейке их 16046. В итоге оказалось, что целых 8 часов чистой речи на английском сейчас, а 5 часов перенесены из старой локализации. Расширили озвучку они очень нехило всё же, я думал там максимум на час-два будет и потому занялся портом, но по факту больше, чем х2 добавили новой озвучки. Часть старой, конечно, ещё переписали, потому оно тоже не сопоставилось, но всё равно именно новой озвучки там дофига)
я ничё против геймсвойс не имею. Им виднее как делать и всё такое. Просто задолбали эти гигантские сборы на лямы рублей. Темболее для игры которой 13 лет. Которая уже была озвучена в оригинале. Максимально сомнительная тема
Чето эти Геймвойсы вообще охренели там бизнес свой мутить, когда нейросети все бесплатно могут озвучить по цене токенов. Куда 1.5 лямов они там собрались тратить? Че все богатенькими резко стали, чтоб деньгами разбрасываться?