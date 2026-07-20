Студия GamesVoice объявила сбор средств на русское озвучивание Assassin's Creed Black Flag Resynced

Студия GamesVoice запустила краудфандинговую кампанию по сбору средств на профессиональное русское озвучивание ремастера Assassin's Creed: Black Flag Resynced, общая сумма которого составит 1,4 миллиона рублей.

После детального анализа материалов оригинальной игры и сравнения их с файлами обновлённого издания, локализаторы приняли решение не использовать старый дубляж и создать полностью новый, по крайней мере, для всех ключевых персонажей, чтобы обеспечить высокое качество перевода и синхронизации с новыми сценами. Студия подчеркнула, что, хотя проект немаленький, он не является гигантским по современным меркам, и команда готова приложить все усилия, чтобы результат соответствовал уровню этой именитой франшизы.

В случае успешного завершения сбора средств GamesVoice не исключает, что в будущем возьмётся и за Assassin's Creed: Mirage, что делает этот проект важным шагом для всей серии.