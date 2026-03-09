ЧАТ ИГРЫ
Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 9 978 оценок

Свежие детали масштабного ремейка Assassin's Creed 4: Black Flag Resynced

Gutsz Gutsz

На днях Ubisoft официально призналась в существовании переиздания культовой Assassin's Creed 4, что дало новой повод для новой волны инсайдерских утечек вместе с оживленным обсуждением фанатов. Во время подкаста портала Insider Gaming журналисты подтвердили информацию о проекте и раскрыли несколько занимательных подробностей грядущей игры про пиратов Карибского моря.

Ubisoft подтвердила скорый анонс ремейка Assassin's Creed IV: Black Flag и раскрыла масштабные планы на франшизу

Утверждается, что ремейк, о котором Том Хендерсон упоминал годами, действительно получит официальное название Assassin’s Creed: Black Flag «Resynced». Это не рабочий подзаголовок, а финальное наименование ремейка игры, который уже не изменится. Как сообщается, проект планируют сделать куда более комплексным, чем может показаться на первый взгляд. Игра отойдет от классической линейной модели в сторону актуальной для серии RPG-структуры с прокачкой и вариативностью.

По данным авторов утечек, механики морского боя будут обновлены до современных стандартов и вместе с этим будет переработана общая прогрессия, которая вероятно будет вдохновлена элементами Odyssey и Origins. Что касается сюжета, то в одной из утечек сообщается о полном удалении современной линии в офисе Абстерго. Самому же Эдварду могут прописать дополнительные сюжетные главы. К слову, Дарби Макдевитт, ведущий сценарист оригинала, уже высказал энтузиазм по поводу ремейка, хотя и скромно промолчал, участвует ли он сам в его создании.

Ожидается, что релиз состоится уже этим летом, а полноценный анонс намечен на апрель или немного позднее. В ближайшее время потом утечек деталей о Black Flag Resynced может только увеличится, если разработчики сами не раскроют все карты.

Комментарии:  38
SoRaS3

Эта "современная линия" нарушала погружение.

В Мираже такого нету, и отлично играется.

22
bysaturn

РПГ элементы и вырезание современности. Звучит сомнительно.

18
ScaredHarlow

У юбиков всё одно, поганить игры рпг элементами.

16
Yurkiykot
16
Player is Ready

Вот РПГ тут явно лишнее, небось и боевку заменят на вездессущий соулслайк стиль.

10
