Свежие детали масштабного ремейка Assassin's Creed 4: Black Flag Resynced

На днях Ubisoft официально призналась в существовании переиздания культовой Assassin's Creed 4, что дало новой повод для новой волны инсайдерских утечек вместе с оживленным обсуждением фанатов. Во время подкаста портала Insider Gaming журналисты подтвердили информацию о проекте и раскрыли несколько занимательных подробностей грядущей игры про пиратов Карибского моря.

Утверждается, что ремейк, о котором Том Хендерсон упоминал годами, действительно получит официальное название Assassin’s Creed: Black Flag «Resynced». Это не рабочий подзаголовок, а финальное наименование ремейка игры, который уже не изменится. Как сообщается, проект планируют сделать куда более комплексным, чем может показаться на первый взгляд. Игра отойдет от классической линейной модели в сторону актуальной для серии RPG-структуры с прокачкой и вариативностью.

По данным авторов утечек, механики морского боя будут обновлены до современных стандартов и вместе с этим будет переработана общая прогрессия, которая вероятно будет вдохновлена элементами Odyssey и Origins. Что касается сюжета, то в одной из утечек сообщается о полном удалении современной линии в офисе Абстерго. Самому же Эдварду могут прописать дополнительные сюжетные главы. К слову, Дарби Макдевитт, ведущий сценарист оригинала, уже высказал энтузиазм по поводу ремейка, хотя и скромно промолчал, участвует ли он сам в его создании.

Ожидается, что релиз состоится уже этим летом, а полноценный анонс намечен на апрель или немного позднее. В ближайшее время потом утечек деталей о Black Flag Resynced может только увеличится, если разработчики сами не раскроют все карты.