Том Хендерсон поделился маркетинговыми планами Ubisoft на ремейки Prince of Persia и Assassin's Creed: Black Flag

Известный инсайдер Том Хендерсон сообщил, что согласно первоначальным внутренним документам, маркетинговая кампания ремейка Assassin's Creed: Black Flag - Resynced должна была начаться в январе, после выхода ремейка Prince of Persia: The Sands of Time.

В настоящее время неясно, остаются ли эти планы в силе. Хендерсон отмечает, что те же документы предполагали начало промо для ремейка Prince of Persia: The Sands of Time ещё в декабре с релизом 16 января.

Теоретически это всё еще может произойти в формате внезапного релиза без предварительной рекламы. Таким образом, график выхода обоих проектов остается под вопросом. Судя по всему, анонс ремейка Black Flag произойдет не раньше релиза ремейка Prince of Persia.