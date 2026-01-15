Том Хендерсон поделился маркетинговыми планами Ubisoft на ремейки Prince of Persia и Assassin's Creed: Black Flag

Известный инсайдер Том Хендерсон сообщил, что согласно первоначальным внутренним документам, маркетинговая кампания ремейка Assassin's Creed: Black Flag - Resynced должна была начаться в январе, после выхода ремейка Prince of Persia: The Sands of Time.
В настоящее время неясно, остаются ли эти планы в силе. Хендерсон отмечает, что те же документы предполагали начало промо для ремейка Prince of Persia: The Sands of Time ещё в декабре с релизом 16 января.
Теоретически это всё еще может произойти в формате внезапного релиза без предварительной рекламы. Таким образом, график выхода обоих проектов остается под вопросом. Судя по всему, анонс ремейка Black Flag произойдет не раньше релиза ремейка Prince of Persia.
почему именно с 4 частью ? Они наркоманы, с 1 части всегда начинают, Black Flag нормально выглядит зачем там ремейк не понятно.
потому что там можно продавать не только костюмы, но и скины кораблей.
Потому что Блэк флаг самостоятельная часть. В ней просто 1,2 раза упомянули Дезмонда и всё.
То ремастер, то ремейк, уже определитесь что ли
Ремейкстер
ахаха так вот для чего они бабки у канады и шотландии отмывали))
Тем временем план Юбисофт: всё просрать.
Жаль озвучки русской не будет, мож и субтитров тоже :(