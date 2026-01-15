ЧАТ ИГРЫ
Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 9 904 оценки

Том Хендерсон поделился маркетинговыми планами Ubisoft на ремейки Prince of Persia и Assassin's Creed: Black Flag

AceTheKing AceTheKing

Известный инсайдер Том Хендерсон сообщил, что согласно первоначальным внутренним документам, маркетинговая кампания ремейка Assassin's Creed: Black Flag - Resynced должна была начаться в январе, после выхода ремейка Prince of Persia: The Sands of Time.

В настоящее время неясно, остаются ли эти планы в силе. Хендерсон отмечает, что те же документы предполагали начало промо для ремейка Prince of Persia: The Sands of Time ещё в декабре с релизом 16 января.

Теоретически это всё еще может произойти в формате внезапного релиза без предварительной рекламы. Таким образом, график выхода обоих проектов остается под вопросом. Судя по всему, анонс ремейка Black Flag произойдет не раньше релиза ремейка Prince of Persia.

Комментарии:  8
kotasha

почему именно с 4 частью ? Они наркоманы, с 1 части всегда начинают, Black Flag нормально выглядит зачем там ремейк не понятно.

Lucrise

потому что там можно продавать не только костюмы, но и скины кораблей.

СнопакДоминатор

Потому что Блэк флаг самостоятельная часть. В ней просто 1,2 раза упомянули Дезмонда и всё.

Константин335

То ремастер, то ремейк, уже определитесь что ли

AlexFoRestor

Ремейкстер

нитгитлистер

ахаха так вот для чего они бабки у канады и шотландии отмывали))

Кей Овальд

Тем временем план Юбисофт: всё просрать.

QuadragenarianFawzi

Жаль озвучки русской не будет, мож и субтитров тоже :(