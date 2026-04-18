Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
Том Хендерсон поделился новыми подробностями ремейка Assassin's Creed 4: Black Flag, который покажут 23 апреля

monk70 monk70

Известный инсайдер Том Хендерсон раскрыл детали грядущего ремейка Assassin's Creed 4: Black Flag с подзаголовком Resynced, который недавно показали прессе.

Хендерсон заявил, что Ubisoft во время презентации говорили только о текущем поколении консолей, и считает, что игра останется ориентированной только на это поколение, судя по её графике. СМИ и обозреватели в целом были впечатлены 30-минутной презентацией, которую им показали. Он думает, что трейлер выйдет 23 апреля, так как эмбарго снимается в этот день.

Подробности:

  • Полный ремейк, а не ремастер
  • Теперь на корабле можно завести питомца, это может быть кошка или обезьяна
  • Улучшено исследование подводного мира
  • Множество нового контента и сюжета (отсутствующего в оригинальной игре), включая новых офицеров, членов экипажа, квесты, главы (например, маронов, предыстория Кенуэя и т. д.)
  • Игра создана на обновлённом движке, который используют современные игры Assassin's Creed
  • Игра, скорее всего, будет продаваться по полной цене
Слухи
Звездный Аристократ

Как то огорчает цена. Старую Конфетку в красивой обёртке на 50 часов продают за 70 баксов... (Возможно)

Denis Kyokushin

Ру-озвучки, я так понимаю, не будет?

North235
Полный ремейк, а не ремастер

Я заскринил. Посмотрим, что покажут 23-го числа )

LordAscarot

Надеюсь уберут мобильное приложение для игры в кораблики, а то часть наград только через него была

Fatum Sibir

Надеюсь Адевале романсить не надо чтоб прокачать корабль.

