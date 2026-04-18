Том Хендерсон поделился новыми подробностями ремейка Assassin's Creed 4: Black Flag, который покажут 23 апреля

Известный инсайдер Том Хендерсон раскрыл детали грядущего ремейка Assassin's Creed 4: Black Flag с подзаголовком Resynced, который недавно показали прессе.
Хендерсон заявил, что Ubisoft во время презентации говорили только о текущем поколении консолей, и считает, что игра останется ориентированной только на это поколение, судя по её графике. СМИ и обозреватели в целом были впечатлены 30-минутной презентацией, которую им показали. Он думает, что трейлер выйдет 23 апреля, так как эмбарго снимается в этот день.
Подробности:
- Полный ремейк, а не ремастер
- Теперь на корабле можно завести питомца, это может быть кошка или обезьяна
- Улучшено исследование подводного мира
- Множество нового контента и сюжета (отсутствующего в оригинальной игре), включая новых офицеров, членов экипажа, квесты, главы (например, маронов, предыстория Кенуэя и т. д.)
- Игра создана на обновлённом движке, который используют современные игры Assassin's Creed
- Игра, скорее всего, будет продаваться по полной цене
Как то огорчает цена. Старую Конфетку в красивой обёртке на 50 часов продают за 70 баксов... (Возможно)
Ру-озвучки, я так понимаю, не будет?
Я заскринил. Посмотрим, что покажут 23-го числа )
Надеюсь уберут мобильное приложение для игры в кораблики, а то часть наград только через него была
Надеюсь Адевале романсить не надо чтоб прокачать корабль.