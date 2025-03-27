Том Хендерсон: следующим Assassin's Creed станет ремейк Black Flag на базе улучшенного движка Anvil Pipeline

Известный журналист и инсайдер Том Хендерсон поделился новой информацией касательно планов компании Ubisoft на франшизу Assassin's Creed.

По его словам следующей игрой во франшизе станет ремейк игры Assassin's Creed 4: Black Flag. Он будет выполнен на базе улучшенного движка Anvil Pipeline, который используется в Assassin's Creed: Shadows. Ремейк создается с нуля.

Хендерсон утверждает, что релиз ремейка изначально планировался на 2025 год, но из-за переносов Assassin's Creed: Shadows он может переехать на 2026 год. Так же есть вероятность, что до ремейка Black Flag выйдет мультиплеерная Assassin's Creed: Invictus.

В свою очередь релиз Assassin's Creed: Codename Hexe может состояться в 2027 году.