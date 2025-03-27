Том Хендерсон: следующим Assassin's Creed станет ремейк Black Flag на базе улучшенного движка Anvil Pipeline

Известный журналист и инсайдер Том Хендерсон поделился новой информацией касательно планов компании Ubisoft на франшизу Assassin's Creed.
По его словам следующей игрой во франшизе станет ремейк игры Assassin's Creed 4: Black Flag. Он будет выполнен на базе улучшенного движка Anvil Pipeline, который используется в Assassin's Creed: Shadows. Ремейк создается с нуля.
Хендерсон утверждает, что релиз ремейка изначально планировался на 2025 год, но из-за переносов Assassin's Creed: Shadows он может переехать на 2026 год. Так же есть вероятность, что до ремейка Black Flag выйдет мультиплеерная Assassin's Creed: Invictus.
В свою очередь релиз Assassin's Creed: Codename Hexe может состояться в 2027 году.
Какой бред. Вместо того, чтобы выпустить ремейк первый частей, которые очевидно устарели - выпускают ремейк вполне неплохой по графике игре...ну какой бред. Конечно, черный флаг - лучшая часть ассасинов, но всё равно полный бред.
Надеюсь это был рофл ? ибо чёрный флаг это не Ассасин
1-2 части пришлось бы полностью переделать,там уже основные механику устарели,а блек флаг можно чутка поправить текстуры и выпустить,лёгкий кэш.
Для Черного Флага, вполне можно было хотя бы ремастер сделать
Смысл этого ремейка в том, что оригинал - это мягкий перезапуск, в котором появилось то, что будет в следующих частях
Так один фиг, они 4 часть с 0 делают.
Ну что неговори а версия движка Теней реально годная в плане картинки тени смотрятся достойно за исключением анимаций лиц тут как всегда погода разрушаемость на высоте
надеюсь правда,главное меньше заданий со слежкой
Очень хорошо быть журналистом и инсайдером, за базар отвечать не надо. выдумал новость из головы и был таков. никакой тебе ответственности перед акционерами компании. Свести что хочешь хоть в три уха))) Уж чего чего а места для лапши кругом навалом.
Если бы сделали что то на уровне Чёрного флага (по сути это была последняя годная игра в серии, Юнити был просто настолько забагован что воспринимать его нормально было сложно), можно даже было без ассасинов но с упором на морские сражения (эту геймплейную часть в Чёрном флаге юбики сделали прост офигенно, умели же они раньше что то годное и революционное делать) но с куда более проработанными и разнообразными механиками, возможно я бы ещё посмотрел, но нет единственное на что способны го*ноделы из Юбисофт это сделать ммо шлак где нет даже абордажа.
Очередная переделка. Тем более переделка игры которая практически устареть не успела.
Ну хз конечно. С одной стороны Флаг игра отличная, и её ремейк сделать наверное проще всего. Ибо куча ассетов готовых и механик уже есть. Но как буд то лучше бы сделали 1 часть // Иван Страждин
Тут самый смех в том, что этим римейком надо было заниматься ВМЕСТО афросамурая и скалли бонса. А теперь, когда все полимеры потрачены, они задумались // Александр Ковалёв
Логично выпускать ремастер/ремейк одной из самой продаваемых частей с точки зрения менеджеров. Кто-то надеется на перезапуск всей серии, но не я. Нынешний юбисофт это компания без зубов и идей.
ладно уж, такое можно подождать. блэк флэг норм часть
Они ремейк Принца Персии до сих пор выпустить не могут // Максим Кутузов
как по мне то первая часть нуждается в ремейке с нее и стоило начинать
не соглашусь. Первая часть довольно уныла из за короткого сюжета и однообразного геймплея. Выпусти сейчас такую игру, пусть даже с современной графикой, она провалится.
Бред несёшь. Кто тебе сказал, что именно такую, только с современной графикой выпускать? Речь про ремейк, а не про ремастер. Ремейк подразумевает полностью переделать игру там, где это нужно, а не только графику поднять. Сюжет можно удлинить, дополнить новыми событиями. Однообразие можно переделать в многообразие.
И добавить сюжет с PSP версии. Раскрыть жену Альтаира лучше и его самого. Там просто такой можно сделать ремейк что это будет лучший assassins. + было бы интересно посмотреть на ночные вылазки мамлза. Там столько всего можно сделать, что прям ух
🤡
Римейк принца передаёт привет // Александр Ковалёв
Видимо придётся ждать изуродованную Энн:(
Как всегда испоганят своим "новым видением".
Эту новость слышу пять лет уже. Это единственный отсосин, который хотелось бы сыграть на новом движке)
Ну, это я даже жду, хотя и с опасениями, что навалят своего нынешнего дерьма.
Будет как с принцем персии - ремейк обещали уже не помню когда - до сих пор пилят
Пусть главное уберут анлок 60 кадров. А то с ним пипец убого играть. 2025 год - не должно быть никаких анлоков, когда идёт эра много герцовых моников. // New Show
запихнут ещё +100500 сундуков с RTX и скажут - вот вам ремейк
Assassin's Creed к Black, Flag ,Assassin's Creed 3 то же самое что Hitman: Absolution, в обеих играх стелс на низком уровне и неинтересен, всё время хочется разваливать, а не стелсить
Это тот движок, на котором сейчас кое как работает Shadows?
Нормально там все работает
комп под сов стандарты купи и не ной овощ.
Во-первых, гнiд@, общайся нормально.
Во-вторых, ты насчет компа не беспокойся, тебе на такой не заработать.
В это я вряд ли буду играть
Но как же?
Ubisoft - банкрот. Аналитик же сказал, что обманчивые 2 миллиона игроков не спасут студию от смерти.А тут планы расписаны до 2027 года
Планы отменить можно.
было бы круто. Сыграл бы в ремейки Origin и Odyssey на этом движке
Зачем ? У старой игры отличии не такие большие как у новой части, тоже самое но с лучами.
Black flag не нужен!
А что нужно ?
Про эцио ремейк, все части в одной, чтоб мир бесшовный, прокачка вилы, рима, братсва, мультиплеер, вырезанный контент ревалашина. Но хз как сделать сквозную прокачку перса, ибо в каждой части с 0 начиналось.
Я тоже жду ремейка, но гринд добавлять не стоит в таких количествах, как у последней трилогии
Ремейк Rouge нужен расширить историю Шея по мне так было бы намного лучше и интереснее... графику подкрутить, в обновленном black flag нет смысла от слова совсем, что там ремейкать хоть кто нибудь задавался этим вопросом?
А я где-то писал, что нужно обновление чёрного флага ?