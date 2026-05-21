Ubisoft довольна предзаказами Assassin's Creed Black Flag Resynced и ждёт успешного релиза

Ubisoft отмечает сильный старт предзаказов на ремейк Assassin’s Creed Black Flag Resynced и уверена, что игра станет достойным представителем серии.

Во время вопросно-ответной сессии на отчёте за 20 мая финансовый директор Фредерик Дюгет заявил, что темпы предзаказов входят в число лучших для франшизы за первые три недели. Релиз запланирован на 9 июля.

«Мы довольны и уверены, что это будет успешная игра Assassin’s Creed, потому что она сохраняет дух оригинала, но при этом содержит множество улучшений, которые понравились игрокам при первом показе», — отметил Дюгет.

Ремейк предлагает обновлённый опыт для современных игроков, сочетая оригинальную пиратскую атмосферу с современными элементами серии. Несмотря на то, что проект меньше по масштабу, чем новые AAA-релизы серии, он остаётся полноценной игрой Assassin’s Creed.

Интересно, что Ubisoft позиционирует Resynced как не «игру по полной цене», хотя она стоит $60 — ниже $70, установленной для последних проектов серии, что подчёркивает её статус ремейка.