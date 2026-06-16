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Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 10 194 оценки

Ubisoft исключила релиз ремейка Assassin's Creed 4: Black Flag на Nintendo Switch 2

Gruz_ Gruz_

Сегодня, 16 июня, для Assassin's Creed Shadows выходит бесплатное контентное обновление. Разработчики подготовили порцию свежих материалов для фанатов экшена в сеттинге феодальной Японии.

Среди этих нововведений — два кроссовер-проекта в Animus Hub. Они включают тематические костюмы, оружие и коллекционные предметы. Данные награды будут доступны как в Assassin's Creed Shadows, так и в Assassin's Creed Black Flag Resynced.

Компания Ubisoft уточнила, что этот контент не появится на Nintendo Switch 2, поскольку ремейк четвертой части не выйдет на консоли от Nintendo.

«К сожалению, эти материалы будут недоступны на Nintendo Switch 2, так как они содержат кроссоверный контент с Black Flag Resynced, которая не выйдет на Nintendo».

Таким образом, на данный момент французский издатель, похоже, исключает выход этой игры на Switch 2. Релиз Assassin’s Creed Black Flag Resynced состоится 9 июля на PS5, Xbox Series и PC.

Консоли
6
11
Комментарии:  11
Ваш комментарий
ratte88

Пусть сидят своё марио дрочат

9
SoRaS3

Странное решение.

2
SaintsEagle

Карманное убожество просто не потянет эту игру с некст-ген визуалом скорее всего)

1
jax baron

Assassin's Creed Black Flag Resynced - ещё бы на пс5 отменила бы - вообще прекрасно было бы

K0t Felix

Наверняка, забили на оптимизон, своим толстым черным болтом

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