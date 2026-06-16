Ubisoft исключила релиз ремейка Assassin's Creed 4: Black Flag на Nintendo Switch 2

Сегодня, 16 июня, для Assassin's Creed Shadows выходит бесплатное контентное обновление. Разработчики подготовили порцию свежих материалов для фанатов экшена в сеттинге феодальной Японии.

Среди этих нововведений — два кроссовер-проекта в Animus Hub. Они включают тематические костюмы, оружие и коллекционные предметы. Данные награды будут доступны как в Assassin's Creed Shadows, так и в Assassin's Creed Black Flag Resynced.

Компания Ubisoft уточнила, что этот контент не появится на Nintendo Switch 2, поскольку ремейк четвертой части не выйдет на консоли от Nintendo.

«К сожалению, эти материалы будут недоступны на Nintendo Switch 2, так как они содержат кроссоверный контент с Black Flag Resynced, которая не выйдет на Nintendo».

Таким образом, на данный момент французский издатель, похоже, исключает выход этой игры на Switch 2. Релиз Assassin’s Creed Black Flag Resynced состоится 9 июля на PS5, Xbox Series и PC.