Ubisoft меняет стратегию поддержки Assassin's Creed Black Flag Resynced после успешного релиза

Ubisoft решила изменить подход к пострелизной поддержке Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Вместо заранее опубликованной дорожной карты разработчики будут ориентироваться на отзывы сообщества и выпускать новые функции в зависимости от пожеланий игроков.

Об этом рассказал гейм-директор проекта Ричард Найт. По его словам, сейчас команда в первую очередь работает над режимом новой игрой+, который считается относительно простым в реализации благодаря опыту, полученному при создании аналогичной функции для Assassin’s Creed Shadows.

Кроме того, разработчики готовят возможность скрывать духовую трубку. По словам Найта, над этой функцией уже работает один из ведущих программистов студии, и она может появиться в ближайших обновлениях.

При этом Ubisoft не собирается публиковать традиционную дорожную карту развития игры. Вместо этого команда будет придерживаться гибкого плана и определять приоритеты на основе обратной связи от игроков.

Разработчики также подтвердили, что внимательно следят за просьбами сообщества вернуть боевое использование скрытого клинка, как это было в оригинальной Assassin’s Creed IV: Black Flag. Найт отметил, что во время разработки студия сосредоточилась на переработке основной боевой системы, а воссоздание этой механики потребовало бы значительно больше времени из-за новых анимаций, моделей персонажей и современной технологии симуляции одежды.