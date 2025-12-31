Ubisoft намекнула на ремейк Assassin's Creed Black Flag Resynced в новогоднем поздравлении

Разработчики опубликовали праздничный пост в честь Нового года, в котором промелькнула интригующая фраза: «Пока пираты готовят свои корабли». Это стало прямым сигналом для фанатов о том, что работа над ремейком легендарной четвертой части идет полным ходом.
Слухи о возвращении приключений Эдварда Кенуэя ходят уже давно, и это официальное упоминание намекает на то, что полноценный анонс может состояться совсем скоро — возможно, уже в январе. Похоже, любимая многими пиратская сага скоро получит второе дыхание с современной графикой.
Для меня этот секрет полишинели был уже несколько лет.
Речь про новый сезон skull and bones 😆
они думают, что мы не поняли, ещё бы главу студии сфоткали в костюме пирата ассасина
жалко что будет эта грёбанная денува
Чем она тебе мешает ?
В пиратку не поиграешь.
чем мешает ну догодайся
По тем сливам, что в интернете, это полная шляпа будет.
Уверен как всегда будет лютый кал, потому то как говорил классик «Ваши ожидания — ваши проблемы».