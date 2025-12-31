Ubisoft намекнула на ремейк Assassin's Creed Black Flag Resynced в новогоднем поздравлении

Разработчики опубликовали праздничный пост в честь Нового года, в котором промелькнула интригующая фраза: «Пока пираты готовят свои корабли». Это стало прямым сигналом для фанатов о том, что работа над ремейком легендарной четвертой части идет полным ходом.

Слухи о возвращении приключений Эдварда Кенуэя ходят уже давно, и это официальное упоминание намекает на то, что полноценный анонс может состояться совсем скоро — возможно, уже в январе. Похоже, любимая многими пиратская сага скоро получит второе дыхание с современной графикой.