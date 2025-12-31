ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 9 874 оценки

Ubisoft намекнула на ремейк Assassin's Creed Black Flag Resynced в новогоднем поздравлении

TheSkoofLord TheSkoofLord

Разработчики опубликовали праздничный пост в честь Нового года, в котором промелькнула интригующая фраза: «Пока пираты готовят свои корабли». Это стало прямым сигналом для фанатов о том, что работа над ремейком легендарной четвертой части идет полным ходом.

Слухи о возвращении приключений Эдварда Кенуэя ходят уже давно, и это официальное упоминание намекает на то, что полноценный анонс может состояться совсем скоро — возможно, уже в январе. Похоже, любимая многими пиратская сага скоро получит второе дыхание с современной графикой.

23
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
Egik81

Для меня этот секрет полишинели был уже несколько лет.

6
prorock

Речь про новый сезон skull and bones 😆

4
ConciseYu

они думают, что мы не поняли, ещё бы главу студии сфоткали в костюме пирата ассасина

2
Igor Konuh

жалко что будет эта грёбанная денува

2
Nodas

Чем она тебе мешает ?

1
Беккер5443 Nodas

В пиратку не поиграешь.

1
Igor Konuh Nodas

чем мешает ну догодайся

ОгурчикЮрец

По тем сливам, что в интернете, это полная шляпа будет.

Viktor Nikolayevich

Уверен как всегда будет лютый кал, потому то как говорил классик «Ваши ожидания — ваши проблемы».