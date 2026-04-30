Ubisoft о ремейке Black Flag: "Оригинал невозможно заменить - можно только отдать ему должное"

После официального анонса Assassin’s Creed IV: Black Flag в формате полноценного ремейка под названием Assassin’s Creed Black Flag Resynced разработчики поспешили успокоить фанатов: новая версия не претендует на замену классики.

Продюсер проекта Джастин Нг из Ubisoft отметил, что команда прекрасно понимает статус оригинальной игры. По его словам, речь идёт не о попытке «переписать» историю, а о стремлении бережно переосмыслить культовый проект с учётом современных технологий.

Black Flag Resynced создаётся с нуля, а не является обычным ремастером. Разработчики заново строят игру, сохраняя её дух, но добавляя обновлённые элементы и улучшения. При этом внутри студии подчёркивают: оригинал остаётся «эталоном», который невозможно превзойти простым обновлением графики.

Подобный подход уже давно вызывает споры в индустрии. Многие игроки опасаются, что ремейки могут вытеснить классические версии, однако в Ubisoft уверяют — новая версия Black Flag должна не заменить, а дополнить наследие одной из самых любимых частей серии.