Ubisoft обновила домены ремейков Prince of Persia: The Sands of Time и Assassin's Creed: Black Flag - Resynced

За последние 24 часа были замечены активные обновления доменных имен, связанных с ремейками двух игр: Prince of Persia: The Sands of Time и Assassin's Creed: Black Flag - Resynced.
По наблюдениям пользователей, статусы этих доменов несколько раз менялись с неактивного на активный и обратно - впервые с декабря. Такая активность может указывать на подготовку к официальному анонсу, который, возможно, состоится уже на этой неделе.
По данным инсайдера Тома Хендерсона, ремейк Prince of Persia: The Sands of Time может выйти уже 19 января, а релиз Assassin's Creed: Black Flag - Resynced состоится весной текущего года.
Если честно, что-то я совсем сомневаюсь что принц выйдет 19 числа
Это Ubisoft всё возможно
Почему у AC ремейк именно Black Flag, да, часть вышла хорошей, но, если делать, то все или вообще новую.
У ремейка Принца Персии новый арт, выглядит намного лучше прошлого, особенно в плане дизайна меча.
Это не настоящие арты, просто переработанные через нейронку старые.
Ну смотрится он явно лучше официального.
Лучше бы DRIVER вытащили с пыльной полки своих IP.
драйвер 2 ремейк было бы кайф ,там сюжетка не плохая
DRIVER 2 намного опередил свое время.....