Ubisoft обновила домены ремейков Prince of Persia: The Sands of Time и Assassin's Creed: Black Flag - Resynced

За последние 24 часа были замечены активные обновления доменных имен, связанных с ремейками двух игр: Prince of Persia: The Sands of Time и Assassin's Creed: Black Flag - Resynced.

По наблюдениям пользователей, статусы этих доменов несколько раз менялись с неактивного на активный и обратно - впервые с декабря. Такая активность может указывать на подготовку к официальному анонсу, который, возможно, состоится уже на этой неделе.

По данным инсайдера Тома Хендерсона, ремейк Prince of Persia: The Sands of Time может выйти уже 19 января, а релиз Assassin's Creed: Black Flag - Resynced состоится весной текущего года.