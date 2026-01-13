ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 9 901 оценка

Ubisoft обновила домены ремейков Prince of Persia: The Sands of Time и Assassin's Creed: Black Flag - Resynced

AceTheKing AceTheKing

За последние 24 часа были замечены активные обновления доменных имен, связанных с ремейками двух игр: Prince of Persia: The Sands of Time и Assassin's Creed: Black Flag - Resynced.

По наблюдениям пользователей, статусы этих доменов несколько раз менялись с неактивного на активный и обратно - впервые с декабря. Такая активность может указывать на подготовку к официальному анонсу, который, возможно, состоится уже на этой неделе.

По данным инсайдера Тома Хендерсона, ремейк Prince of Persia: The Sands of Time может выйти уже 19 января, а релиз Assassin's Creed: Black Flag - Resynced состоится весной текущего года.

9
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
UnfoundedRylan

Если честно, что-то я совсем сомневаюсь что принц выйдет 19 числа

1
Punisher1

Это Ubisoft всё возможно

Kenn1y

Почему у AC ремейк именно Black Flag, да, часть вышла хорошей, но, если делать, то все или вообще новую.
У ремейка Принца Персии новый арт, выглядит намного лучше прошлого, особенно в плане дизайна меча.

1
Вайнекс

Это не настоящие арты, просто переработанные через нейронку старые.

1
Kenn1y Вайнекс

Ну смотрится он явно лучше официального.

1
ZNGRU ZCRUT

Лучше бы DRIVER вытащили с пыльной полки своих IP.

1
KILLA06

драйвер 2 ремейк было бы кайф ,там сюжетка не плохая

1
ZNGRU ZCRUT KILLA06

DRIVER 2 намного опередил свое время.....

1