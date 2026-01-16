Ubisoft объяснила перезалив музыки Assassin's Creed IV: Black Flag "техническими неполадками"

Ubisoft попыталась погасить новую волну слухов вокруг Assassin’s Creed IV: Black Flag, заявив, что недавнее появление саундтреков игры на YouTube связано лишь с техническими неполадками. Однако сообщество уверено: совпадение слишком уж подозрительное — особенно на фоне давних разговоров о ремейке культовой пиратской части серии.

На этой неделе Ubisoft неожиданно загрузила на свой музыкальный YouTube-канал сразу 18 морских шанти из Black Flag. Это мгновенно подлило масла в огонь, ведь именно эта игра уже давно считается одним из самых вероятных кандидатов на полноценный ремейк. До этого фанаты находили намёки буквально повсюду — от доменных имён и возрастных рейтингов до косвенных комментариев актёров озвучки и производителей коллекционных фигурок.

Позже на странице Ubisoft Music появилось официальное объяснение. Представители компании сообщили, что из-за технических проблем часть роликов пришлось перезагрузить, извинившись за неудобства и пожелав слушателям «приятного прослушивания». При этом в сообщении не уточнялось, почему сбой затронул именно Black Flag.

Игроки восприняли это заявление скептически. В комментариях фанаты прямо пишут, что не верят в случайность происходящего, а некоторые открыто требуют уже прекратить «игры в молчанку» и анонсировать ремейк. На фоне череды утечек и странных совпадений попытка списать всё на технические сложности выглядит для многих неубедительно.