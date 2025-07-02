Ubisoft опубликовала короткий ролик AC4: Black Flag, вызвав новые спекуляции о ремейке

Французское подразделение Ubisosft выложило в соцсетях пост о Assassin's Creed 4 Black Flag, и конечно же, геймеры сразу же решили, что это некий тизер к анонсу ремейка. В своем твиттере официальный аккаунт Assassin's Creed опубликовал 37-секундный ролик, где показаны различные сцены из Assassin's Creed 4 Black Flag: синхронизация на холме, управление кораблем, плавание и прогулка по одному из городов игры.

Пост сопровождается надписью «мысленно я здесь». Самое простое объяснение заключается в том, что это просто сообщение в сети на тему Assassin's Creed и что в разгар летней жары французское подразделение Ubisoft решило немного пошутить, сказав, что «мысленно» находится на Карибах, бороздя морские волны и нежась на пляже, в каком-то воображаемом отпуске.

Но если учесть, что даже актер главного героя недавно заявил, что «возможно, вам придется пройти [Black Flag] заново», а месяц назад Pure Arts заявила, что Эдвард Кенуэй не просто так был исключен из списка статуэток Assassin's Creed, это видео выглядит как еще одним намеком на то, что нас ждет какой-то анонс относительно Black Flag.

Не стоит забывать, что о ремейке Assassin's Creed 4 было много утечек и сообщений на протяжении многих лет, и теперь все воспринимают его как нечто само собой разумеющееся. Остается только ждать новой информации от Ubisoft.