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Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 10 308 оценок

Ubisoft опубликовала список изменений обновления 1.0.4 для Assassin's Creed Black Flag Resynced

monk70 monk70

Разработчики Assassin’s Creed Black Flag Resynced выпустят обновление 1.0.4 уже 16 июля. Патч сосредоточен на исправлении ошибок, повышении стабильности и производительности, а также решает ряд проблем с игровым процессом, графикой, звуком и локализацией.

Размер обновления:

  • Xbox Series X|S — 15,35 ГБ
  • PlayStation 5 — 2,44 ГБ
  • PC (Ubisoft Connect) — 3,71 ГБ
  • Steam — 2,7 ГБ

Основные изменения

Обновление устраняет многочисленные проблемы с сохранениями и загрузкой, повышает общую производительность и стабильность, а также исправляет ошибку на ПК, из-за которой кат-сцены были ограничены 30 к/с при использовании пользовательских графических настроек.

Разработчики также исправили проблемы с локализацией (китайский, итальянский и арабский языки), улучшили работу озвучки и кат-сцен в локализованных версиях, а также внесли множество исправлений освещения в помещениях и пещерах.

Кроме того, во время битвы с Эль Тибуроном появились новые подсказки, объясняющие, как пробить его защиту, а ошибка с двойным прыжком при использовании расширенного паркура была устранена.

Исправления игрового процесса

Патч устраняет ряд неприятных багов, среди которых:

  • проваливание персонажа сквозь корпус корабля во время плавания;
  • зависание после выхода из мини-игр;
  • застревание в режиме гарпуна при начале абордажа;
  • исчезновение «Галки» после улучшения корабля во время стыковки;
  • невозможность уклониться от смертельного удара хвостом горбатого кита;
  • различные ошибки, связанные с прицеливанием, союзниками и анимациями.

Мир и интерфейс

Разработчики исправили проблемы с быстрым перемещением, стенами Анимуса и местами, куда игроки могли попасть вне предусмотренных границ.

Также была переработана система погоды: солнечные дни и ясное небо теперь будут встречаться чаще, а ошибка, из-за которой туман практически никогда не появлялся, устранена.

Помимо этого, исправлены баги интерфейса, включая зависание на экране рассинхронизации и исчезновение значков активностей на карте после загрузки сохранения.

Графика и звук

Обновление устраняет многочисленные графические недочёты: проблемы с текстурами персонажей и одежды, ошибки отображения моделей кораблей, мелкие визуальные артефакты и другие недоработки.

В звуковой части исправлена ошибка, из-за которой при убийстве одного противника воспроизводился звук падения сразу нескольких тел.

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Комментарии:  2
Ваш комментарий
ChromeDisaster

Надеюсь, что баг с большой белой акулой тоже исправили

Lebrun

а про баг с миссией два брата почему не исправили?это какой то дополнительный квест был чтобы эта миссия завершилась