Ubisoft отметила день рождения главного героя Assassin's Creed 4: Black Flag необычным постом

В то время как подготовка к рлизу Assassin's Creed Shadows идет полным ходом, Ubisoft дергает за ностальгические струны фанатов Assassin's Creed 4: Black Flag, отмечая день рождения героя Эдварда постом, который подогревает надежды поклонников на ремастер или ремейк.
В посте, который компания Ubi опубликовала в соцсетях, показан пират из Black Flag во всей своей красе: к картинке прилагается текст со словами: «Эдвард еще никогда так хорошо не выглядел». Кто-то интерпретирует эту деталь как прелюдию к возвращению популярной игры в обновленной версии для PC, PS5 и Xbox серии X|S: по версии других, ремейк Assassin's Creed 4: Black Flag выйдет за рамки только графики и изменит геймплей.
Независимо от того, какие мысли и домыслы окружают этот пост, важно отметить, что социальные кураторы Ubisoft не новички в такого рода инициативах: их посты прослеживают историю Assassin's Creed и отдают дань уважения ее самым любимым персонажам.
Неизвестно, какова цель нового поста Ubisoft в Instagram и Twitter/X, но независимо от правдивости слухов о ремейке Assassin's Creed Black Flag, очевидно, что сейчас в приоритете у французской компании следующая амбициозная часть серии с открытым миром, Assassin's Creed Shadows, выход которой состоится уже 20 марта.
Кенуэй щас крестится, что не вышел на 10 лет позже ирландским негром.
Ирландским негром крестится?)))
Как раз с этой игры и начались создаваться игры не про Ассасина, а одно название осталось
Обожаю 4 ассасина, Эдвард просто щикарный персонаж, и как же я боюсь ремейка. Ремейк будет самым страшным событием в истории игры. Вспоминаем ремастер 3 части, дерьмовый ремастер 3 части.
да не трясись ты! вот выдут материалы по ремейку и тамм уже будет видно, плохо или не хуже.
А чем он шикарный то? Игру проходил один раз на старте, но насколько я помню диалоги, да и сами персонажи максимально всрато прописаны в этой части. Если честно никогда не понимал почему эту часть так ценят, кроме разве что тематики пиратства и сражений на кораблях. Со сменой сценариста с 3й части серия в какой-то балаган скатилась где сюжет так, для галки.
Вот тоже шикардос
Ремейк был третьей части, а не ремастер
Графический римейк если быть точным.
Лучшая часть, надеюсь, что хотя бы тут не обосрутся.
лучшие части с Дезмондом
с Эцио хотел сказать
Ну не знаю чем уж прям самая лучшая. На ассасинов забивать начали. Вода великолепная это да. Первые впечатления от плавания на корабле были великолепные просто. Потом со временем весь этот дрочь всего и вся достал в конец. Да и эстетика ассасинов улетучилась. Нормальная игра не спорю, но вот этих прям восторгов, которые часто слышу именно про эту часть, я не очень понимаю.
Ребят, всем привет!
Скажите пж, правильно ли понял, что сервера отключены у Assassin's Creed 4: Black Flag, и в сетевой не поиграешь? Соответственно и достижения которые в сетевой не открыть?
все там работает и все прекрасно выбивается. В январе выбил все сетевые ачивки с нуля. Единственное надо заходить во времена распродаж и вечер выходных, онлайн все-таки низкий уже(((
Кхм, а не знаешь почему не заходит в сетевую ?? как бы сначала грузит а потом выкидывает
Когда я играл в свое время. Проблема крылась в провайдере. Какие-то порты если закрыты, то к серверам не подключиться. Но и у самих юбисофт проблемы не редко.
помню предзаказ стоил 800 рублей....
Щас будет 8000. Всего то один нолик добавился. Это же не много))))
Хорошая игра.
Последняя хорошая игра от убейсофт