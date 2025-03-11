Ubisoft отметила день рождения главного героя Assassin's Creed 4: Black Flag необычным постом

В то время как подготовка к рлизу Assassin's Creed Shadows идет полным ходом, Ubisoft дергает за ностальгические струны фанатов Assassin's Creed 4: Black Flag, отмечая день рождения героя Эдварда постом, который подогревает надежды поклонников на ремастер или ремейк.

В посте, который компания Ubi опубликовала в соцсетях, показан пират из Black Flag во всей своей красе: к картинке прилагается текст со словами: «Эдвард еще никогда так хорошо не выглядел». Кто-то интерпретирует эту деталь как прелюдию к возвращению популярной игры в обновленной версии для PC, PS5 и Xbox серии X|S: по версии других, ремейк Assassin's Creed 4: Black Flag выйдет за рамки только графики и изменит геймплей.

Независимо от того, какие мысли и домыслы окружают этот пост, важно отметить, что социальные кураторы Ubisoft не новички в такого рода инициативах: их посты прослеживают историю Assassin's Creed и отдают дань уважения ее самым любимым персонажам.

Неизвестно, какова цель нового поста Ubisoft в Instagram и Twitter/X, но независимо от правдивости слухов о ремейке Assassin's Creed Black Flag, очевидно, что сейчас в приоритете у французской компании следующая амбициозная часть серии с открытым миром, Assassin's Creed Shadows, выход которой состоится уже 20 марта.