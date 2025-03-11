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Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 9 260 оценок

Ubisoft отметила день рождения главного героя Assassin's Creed 4: Black Flag необычным постом

Gruz_
Новости

В то время как подготовка к рлизу Assassin's Creed Shadows идет полным ходом, Ubisoft дергает за ностальгические струны фанатов Assassin's Creed 4: Black Flag, отмечая день рождения героя Эдварда постом, который подогревает надежды поклонников на ремастер или ремейк.

В посте, который компания Ubi опубликовала в соцсетях, показан пират из Black Flag во всей своей красе: к картинке прилагается текст со словами: «Эдвард еще никогда так хорошо не выглядел». Кто-то интерпретирует эту деталь как прелюдию к возвращению популярной игры в обновленной версии для PC, PS5 и Xbox серии X|S: по версии других, ремейк Assassin's Creed 4: Black Flag выйдет за рамки только графики и изменит геймплей.

Независимо от того, какие мысли и домыслы окружают этот пост, важно отметить, что социальные кураторы Ubisoft не новички в такого рода инициативах: их посты прослеживают историю Assassin's Creed и отдают дань уважения ее самым любимым персонажам.

Неизвестно, какова цель нового поста Ubisoft в Instagram и Twitter/X, но независимо от правдивости слухов о ремейке Assassin's Creed Black Flag, очевидно, что сейчас в приоритете у французской компании следующая амбициозная часть серии с открытым миром, Assassin's Creed Shadows, выход которой состоится уже 20 марта.

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24
Комментарии: 24
Ваш комментарий
digitalkid

Кенуэй щас крестится, что не вышел на 10 лет позже ирландским негром.

18
ZombieMan1
1
PoetAnderson ZombieMan1

Ирландским негром крестится?)))

0
Light of Tfuth

Как раз с этой игры и начались создаваться игры не про Ассасина, а одно название осталось

3
Dust220

Обожаю 4 ассасина, Эдвард просто щикарный персонаж, и как же я боюсь ремейка. Ремейк будет самым страшным событием в истории игры. Вспоминаем ремастер 3 части, дерьмовый ремастер 3 части.

1
birikoni

да не трясись ты! вот выдут материалы по ремейку и тамм уже будет видно, плохо или не хуже.

1
JEKABRAZZ

А чем он шикарный то? Игру проходил один раз на старте, но насколько я помню диалоги, да и сами персонажи максимально всрато прописаны в этой части. Если честно никогда не понимал почему эту часть так ценят, кроме разве что тематики пиратства и сражений на кораблях. Со сменой сценариста с 3й части серия в какой-то балаган скатилась где сюжет так, для галки.

0
AC Shadows Masterpiece
Эдвард просто щикарный персонаж

Вот тоже шикардос

1
Light of Tfuth

Ремейк был третьей части, а не ремастер

-3
cthulhu42 Light of Tfuth

Графический римейк если быть точным.

0
Dark1994

Лучшая часть, надеюсь, что хотя бы тут не обосрутся.

1
Rorschach93

лучшие части с Дезмондом

6
crim11 Rorschach93

с Эцио хотел сказать

3
cthulhu42

Ну не знаю чем уж прям самая лучшая. На ассасинов забивать начали. Вода великолепная это да. Первые впечатления от плавания на корабле были великолепные просто. Потом со временем весь этот дрочь всего и вся достал в конец. Да и эстетика ассасинов улетучилась. Нормальная игра не спорю, но вот этих прям восторгов, которые часто слышу именно про эту часть, я не очень понимаю.

0
Vladioro

Ребят, всем привет!

Скажите пж, правильно ли понял, что сервера отключены у Assassin's Creed 4: Black Flag, и в сетевой не поиграешь? Соответственно и достижения которые в сетевой не открыть?

1
neropashka

все там работает и все прекрасно выбивается. В январе выбил все сетевые ачивки с нуля. Единственное надо заходить во времена распродаж и вечер выходных, онлайн все-таки низкий уже(((

1
Vladioro neropashka

Кхм, а не знаешь почему не заходит в сетевую ?? как бы сначала грузит а потом выкидывает

0
txomson Vladioro

Когда я играл в свое время. Проблема крылась в провайдере. Какие-то порты если закрыты, то к серверам не подключиться. Но и у самих юбисофт проблемы не редко.

0
ZombieMan1

помню предзаказ стоил 800 рублей....

0
cthulhu42

Щас будет 8000. Всего то один нолик добавился. Это же не много))))

0
SOLUS5678

Хорошая игра.

0
Fatcannabis

Последняя хорошая игра от убейсофт

0