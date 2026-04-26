Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 10 093 оценки

Ubisoft: паркур Assassin's Creed Black Flag Resynced основан на улучшениях дизайна последних игр Assassin's Creed

Retro_Gamer Retro_Gamer

Но классические приемы Эдварда Кенуэя по-прежнему остаются неизменными.

Assassin's Creed Black Flag Resynced переносит любимую многими игру с открытым миром в современную эпоху благодаря обновленной графике и переработанной боевой системе, но Ubisoft также заявляет, что задним числом наделяет Эдварда Кенуэя навыками паркура, более близкими к более поздним частям серии.

На предварительном показе директор игры Ричард Найт рассказал, что такие игры, как Assassin's Creed Shadows или Valhalla, повлияют на то, как Эдвард передвигается по пиратским трущобам или взбирается на огромные корабли.

С самого начала цель была ясна: предоставить достоверный и обогащенный опыт, основанный на том, что любили игроки», — говорит Найт о миссии разработчиков.
Мы перестроили все приключение, используя наш новейший движок Anvil Engine. Ожидайте полностью переработанной графики, новых дополнений, которые углубляют мир и улучшают игровой процесс как на суше, так и на море. Теперь движение плавно перетекает от одного действия к другому, будь то паркур по крышам Гаваны или сражения на пристани.

Хотя верность оригиналу является ключевой целью для создателей ремейка, это не помешало им позаимствовать кое-что из более современных игр серии. «Паркур основан на последних улучшениях дизайна из последних игр Assassin's Creed, при этом сохраняя классические движения Эдварда», — продолжает Найт.

Как ремейк Assassin's Creed Black Flag Resynced исправит главную проблему оригинала - миссии слежки

Например, пока не так много подробностей о том, насколько паркур в Black Flag Resynced будет похож на паркур из Shadows, но ремейк выйдет в июле на ПК, Xbox Series X|S и PS5. Так что нам не придётся долго ждать, чтобы узнать.

17
Комментарии:  17
Black3D

Никакой индивидуальности! Бухой пират двигается как Басим, бьет как Арно(и пьет тоже), дерется как любой ассасин. И ведь это кто то покупает.

Tommy451

паркур более менее достойный в последних обновлениях Shadows и Mirage, больше опасений вызывает боевка с её кривыми таймингами анимаций, в оригинале был медленный фрифлоу но четкий, а тут тяп ляп но динамичнее

barabear

Так в последних частях наоборот паркур деградировал, о каких улучшениях речь идёт.

Господин Лидер Мур
H82Y

лучше origin сделать ремастер

