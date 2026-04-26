Ubisoft: паркур Assassin's Creed Black Flag Resynced основан на улучшениях дизайна последних игр Assassin's Creed

Но классические приемы Эдварда Кенуэя по-прежнему остаются неизменными.

Assassin's Creed Black Flag Resynced переносит любимую многими игру с открытым миром в современную эпоху благодаря обновленной графике и переработанной боевой системе, но Ubisoft также заявляет, что задним числом наделяет Эдварда Кенуэя навыками паркура, более близкими к более поздним частям серии.

На предварительном показе директор игры Ричард Найт рассказал, что такие игры, как Assassin's Creed Shadows или Valhalla, повлияют на то, как Эдвард передвигается по пиратским трущобам или взбирается на огромные корабли.

С самого начала цель была ясна: предоставить достоверный и обогащенный опыт, основанный на том, что любили игроки», — говорит Найт о миссии разработчиков.

Мы перестроили все приключение, используя наш новейший движок Anvil Engine. Ожидайте полностью переработанной графики, новых дополнений, которые углубляют мир и улучшают игровой процесс как на суше, так и на море. Теперь движение плавно перетекает от одного действия к другому, будь то паркур по крышам Гаваны или сражения на пристани.

Хотя верность оригиналу является ключевой целью для создателей ремейка, это не помешало им позаимствовать кое-что из более современных игр серии. «Паркур основан на последних улучшениях дизайна из последних игр Assassin's Creed, при этом сохраняя классические движения Эдварда», — продолжает Найт.

Например, пока не так много подробностей о том, насколько паркур в Black Flag Resynced будет похож на паркур из Shadows, но ремейк выйдет в июле на ПК, Xbox Series X|S и PS5. Так что нам не придётся долго ждать, чтобы узнать.