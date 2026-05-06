Ubisoft переработает стелс-механики и систему слежки в ремейке Assassin's Creed: Black Flag

Assassin's Creed IV: Black Flag до сих пор считается эталоном, что заставляет многих скептически смотреть на анонс ремейка с подзаголовком Resynced. Однако Ubisoft, похоже, всерьез взялась за работу: разработчики сохранили дух оригинала, но решили исправить именно те моменты, за которые игру ругали больше всего.

В свежем отчете студия раскрыла подробности обновленного стелса, паркура и боевки. Пожалуй, главная победа — полная переработка миссий по слежке и подслушиванию. Теперь игрокам не нужно поминутно следовать за целью: десинхронизация при отдалении от объекта ушла в прошлое. Даже если вы потеряете цель из виду или отвлечетесь на что-то другое, задание не провалится.

Креативный директор Пол Фу подчеркнул:

«В плане стелса мы очень хотели исправить моменты из оригинала, когда десинхронизация при слежке или подслушивании наступала сразу, как только вы выходили за радиус действия — это слишком наказывало игрока. Мы убрали это ограничение: если вы отвлечетесь и потеряете цель, миссию все равно можно будет закончить».

В ремейке этот барьер убрали, добавив Эдварду возможность приседать в любой момент и использовать механику «наблюдения» из Assassin's Creed Shadows.