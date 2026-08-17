Ubisoft подробно рассказала о производстве, сюжете и технической стороне ремейка Assassin's Creed Black Flag Resynced

В свежем подкасте, посвящённом Assassin’s Creed Black Flag Resynced, нарративный директор Джоэл Джанисс и руководитель команды дизайна уровней Жюльен Кох раскрыли секреты воссоздания пиратского мира. Ключевыми темами беседы стали интеграция свежих исторических данных, возможности обновлённого движка Anvil и главные причины, по которым студия решила пересобрать культовый хит с чистого листа.

Разработчики подробно описали, как технологии Anvil помогли заново выстроить Вест-Индию. Они объяснили, какие элементы оригинальной игры 2013 года удалось сохранить и как команда удержала планку качества, не потеряв дух первоисточника на фоне тотальной технической модернизации. Кроме того, авторы поделились личными фаворитами среди недавних исторических находок и раскрыли скрытый смысл подзаголовка «Resynced».

Большой блок беседы коснулся синергии сюжета и левел-дизайна, а также того, как стремление к историзму влияет на игровой процесс. Разработчики сравнили условия производства тринадцатилетней давности с текущими реалиями разработки в 2026 году. Они выделили свои любимые миссии и локации, а также намекнули на обновлённый состав корабельной команды, вдохновлённый реальными личностями из архивов. Также авторы обсудили разрушение стереотипов о корсарах, глобальные цели этого ремейка и радикальное решение полностью вырезать из сюжета затянутые современные эпизоды в «Абстерго».

Обновлённая боевая система тоже оказалась в фокусе внимания. Команда рассказала, как они переосмысляли драки ради достижения ощущения «настоящего пиратского боя», и какими инсайтами обогатилась студия во время работы. В финале авторы даже поразмышляли о том, какие ещё культовые проекты Ubisoft в перспективе могут получить перерождение под брендом «Resynced».

Assassin’s Creed Black Flag Resynced создавался абсолютно с нуля на самой актуальной версии движка Anvil. Игрокам предстоит вновь поднять паруса в роли Эдварда Кенуэя и отправиться в путешествие по Карибскому морю эпохи Золотого века пиратства. Ремейк предложит современную графику, переработанные механики и порцию нового контента, сохранив при этом классическую основу — извечную войну между Ассасинами и Тамплиерами.

Интервью вышло в рамках официального подкаста Ubisoft «Echoes of History», созданного совместно с History Hit. Беседа охватила все грани производства: от архивных исследований и смены технологий до эволюции механик, персонажей и главных причин возвращения Black Flag.