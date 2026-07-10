Ubisoft подтвердила, что исправление проблемы с частотой кадров в Black Flag Resynced на ПК скоро появится

Ubisoft подтвердила наличие проблемы на ПК, затрагивающей Assassin’s Creed Black Flag Resynced, подтвердив, что некоторые игроки сталкиваются с кат-сценами, заблокированными на 30 к/с при использовании определённых настроек графики. Студия заявляет, что исправление уже находится в разработке и будет выпущено в ближайшее время.

В сообщении на X официальный аккаунт Assassin’s Creed сообщил:

Нашим игрокам на ПК: Нам известно о проблеме, из-за которой кат-сцены заблокированы на 30 к/с на ПК при использовании трассировки лучей, BVH или качества ландшафта на ультравысоких настройках.



Мы очень скоро выпустим исправление, а пока вы можете использовать следующий обходной путь: сбросьте общие настройки графики до любых предварительно настроенных параметров и избегайте ручной установки трёх упомянутых выше параметров на ультравысокие. Спасибо за ваше терпение.

До выхода обновления Ubisoft рекомендует избегать ручной установки параметров трассировки лучей, BVH или качества ландшафта на «Ультравысокий» после выбора графических настроек.