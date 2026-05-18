Ubisoft подтвердила ручной выбор шанти в Assassin's Creed Black Flag Resynced

В рамках регулярного освещения разработки Assassin’s Creed Black Flag Resynced компания Ubisoft раскрыла новые детали игрового процесса, связанные с навигацией и управлением кораблем. В этот раз разработчики сосредоточились на одном из самых любимых элементов оригинала — морских путешествиях.
К радости фанатов, авторы официально подтвердили новую механику: игроки смогут вручную настраивать плейлист матросских песен (шанти). Хотя нововведение кажется незначительным, для поклонников оригинала это огромный плюс. В свое время именно пиратский фольклор создавал неповторимую атмосферу карибских приключений Эдварда Кенуэя.
Индивидуальный выбор треков на «Галке» избавит морские прогулки от раздражающего случайного воспроизведения. Благодаря этому станет еще проще погрузиться в игровой процесс, бороздить открытое море и почувствовать себя настоящим капитаном, полностью контролирующим свой экипаж. Похоже, грядущий релиз — это не просто подтянутые текстуры, а глубокая переработка механик ради комфорта игроков.
Напомню, что релиз Assassin’s Creed Black Flag Resynced назначен на 9 июля 2026 года.
Это лайк. Молодцы юбисофт, взяли правильный курс.
Невероятно. Это новое слово в науке и технике!
Да там все песни были классные и в тему. Когда уже покажут полноценвй геймплей со всеми механиками и элементами. В оригинале был очень раздражающий момент при абордаже большого линейного корабля или фрегата палуба у них значительно выше чем у Галки в итоге из Фальконета практически ни кого не расстрелять ,надеюсь в ремейке это исправили. Ну и очень надеюсь они легендарных кораблей добавят а то четыре как то мало.
Можно было просто, Ubisoft подтвердила ручной выбор.👌😂
почему как в windrose не сделать кнопку вкл/выкл треков и след. трек? или для юбисофт это очень сложно?