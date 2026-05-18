Ubisoft подтвердила ручной выбор шанти в Assassin's Creed Black Flag Resynced

В рамках регулярного освещения разработки Assassin’s Creed Black Flag Resynced компания Ubisoft раскрыла новые детали игрового процесса, связанные с навигацией и управлением кораблем. В этот раз разработчики сосредоточились на одном из самых любимых элементов оригинала — морских путешествиях.

К радости фанатов, авторы официально подтвердили новую механику: игроки смогут вручную настраивать плейлист матросских песен (шанти). Хотя нововведение кажется незначительным, для поклонников оригинала это огромный плюс. В свое время именно пиратский фольклор создавал неповторимую атмосферу карибских приключений Эдварда Кенуэя.

Индивидуальный выбор треков на «Галке» избавит морские прогулки от раздражающего случайного воспроизведения. Благодаря этому станет еще проще погрузиться в игровой процесс, бороздить открытое море и почувствовать себя настоящим капитаном, полностью контролирующим свой экипаж. Похоже, грядущий релиз — это не просто подтянутые текстуры, а глубокая переработка механик ради комфорта игроков.

Напомню, что релиз Assassin’s Creed Black Flag Resynced назначен на 9 июля 2026 года.