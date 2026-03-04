ЧАТ ИГРЫ
Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 9 970 оценок

Ubisoft подтвердила скорый анонс ремейка Assassin's Creed IV: Black Flag и раскрыла масштабные планы на франшизу

Gutsz Gutsz

Наконец-то, после многолетних спекуляций, обрывков инсайдов и «случайных» утечек артбуков на Amazon, руководство франшизы прервало молчание. Ubisoft опубликовала масштабный отчет посвященный будущему Assassin’s Creed. Хотя французский гигант рассказал о целой россыпи новых проектов, больше всего эмоций у комьюнити явно вызвало почти открытое подтверждение переиздания пиратской классики.

Слухи подтверждаются: Amazon случайно рассекретил артбук обновленной Assassin's Creed IV: Black Flag

Толсто намекая на долгожданный ремейк, который, по слухам, получил название Assassin's Creed Black Flag Resynced, издатель написал:

Спекуляции вокруг Assassin’s Creed не новы, но стоит повторить: "Ничто не истинно, все дозволено". Но в данном случае у некоторых слухов появилось немного больше ветра в парусах. Держите свою подзорную трубу направленной на горизонт.

Символично, что этот недвусмысленный тизер был опубликован 4 марта — ровно через 13 лет после того, как была официально анонсирована оригинальная четвертая часть о приключениях Эдварда Кенуэя — в 2013 году. Формулировки с «горизонтом» говорят о том, что полноценный показ игры не заставит себя долго ждать. А быть может и сам релиз не заставит себя долго ждать.

Во время отчета, разработчики фактически потвердили название ремейка — Assassin's Creed: Black Flag Resynced и поделилась концепт-артом, который вы можете видеть выше. А также Ubisoft показала логотипы всех официально подтвержденных предстоящих игр и контента серии Assassin's Creed!

Но одним лишь Черным Флагом планы Ubisoft не ограничиваются:

  • Codename Hexe: Студия обещает уникальный, более мрачный опыт с упором на повествование (narrative-driven). Игрой занимается "команда ветеранов" из Ubisoft Montreal. Сеттинг — "переломный момент в истории". Впрочем, деталей придется подождать "еще немного".
  • Codename Invictus: Новый подход к мультиплееру во франшизе (PvP). Игру делают создатели For Honor. Издатель заявил, что концепция отличается от того, "что предполагали слухи", и команда планирует пригласить геймеров на тесты раньше обычного.
  • Кино и ТВ: Разработка сериала с живыми актерами для Netflix продолжается. Скоро должны появиться новые подробности о касте и месте действия.
  • Assassin's Creed Shadows: 20 марта пройдет юбилейный стрим в честь годовщины игры. В этот день стартует "Финальная фаза" поддержки: после нее патчи будут выходить реже и станут компактнее.
  • Assassin's Creed Unity получит официальный патч на 60 FPS для актуальных консолей.
  • Мобильная Assassin's Creed Jade всё ещё находится в разработке. Кроме того, студия работает над возвращением полноценного кооператива, однако ранний кооп-проект (ранее известный по слухам как Project League) был окончательно отменен.
Black3D

Опять эта помойка на десятки часов с монотонным геймплеем. 13 лет назад это как то еще интересно было. Сейчас каждая игра про ассасинов ощущается как на работу сходить.

21
Pаrallax

Подтвердила скорый анонс отмены ремейка Assassin's Creed IV: Black Flag.

11
Nomen Ipsum

А надо было заниматься толковым ремейком линейки про Эцио. С новыми толковыми НЕ ОКАЗУАЛЕННЫМИ механиками.

7
Витюня Скобочник
5
ДЭйн

В то время это был шикарный ассасин, хотя по сюжету и игре к асассину практически никакого отношения не имел)) все за уши притянули. Но с учётом катастрофического отсутствия игр в данном сеттинге было прям топ.

4
