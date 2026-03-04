Ubisoft подтвердила скорый анонс ремейка Assassin's Creed IV: Black Flag и раскрыла масштабные планы на франшизу

Наконец-то, после многолетних спекуляций, обрывков инсайдов и «случайных» утечек артбуков на Amazon, руководство франшизы прервало молчание. Ubisoft опубликовала масштабный отчет посвященный будущему Assassin’s Creed. Хотя французский гигант рассказал о целой россыпи новых проектов, больше всего эмоций у комьюнити явно вызвало почти открытое подтверждение переиздания пиратской классики.

Толсто намекая на долгожданный ремейк, который, по слухам, получил название Assassin's Creed Black Flag Resynced, издатель написал:

Спекуляции вокруг Assassin’s Creed не новы, но стоит повторить: "Ничто не истинно, все дозволено". Но в данном случае у некоторых слухов появилось немного больше ветра в парусах. Держите свою подзорную трубу направленной на горизонт.

Символично, что этот недвусмысленный тизер был опубликован 4 марта — ровно через 13 лет после того, как была официально анонсирована оригинальная четвертая часть о приключениях Эдварда Кенуэя — в 2013 году. Формулировки с «горизонтом» говорят о том, что полноценный показ игры не заставит себя долго ждать. А быть может и сам релиз не заставит себя долго ждать.

Во время отчета, разработчики фактически потвердили название ремейка — Assassin's Creed: Black Flag Resynced и поделилась концепт-артом, который вы можете видеть выше. А также Ubisoft показала логотипы всех официально подтвержденных предстоящих игр и контента серии Assassin's Creed!

Но одним лишь Черным Флагом планы Ubisoft не ограничиваются: