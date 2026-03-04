Ubisoft подтвердила скорый анонс ремейка Assassin's Creed IV: Black Flag и раскрыла масштабные планы на франшизу

Наконец-то, после многолетних спекуляций, обрывков инсайдов и «случайных» утечек артбуков на Amazon, руководство франшизы прервало молчание. Ubisoft опубликовала масштабный отчет посвященный будущему Assassin’s Creed. Хотя французский гигант рассказал о целой россыпи новых проектов, больше всего эмоций у комьюнити явно вызвало почти открытое подтверждение переиздания пиратской классики.
Толсто намекая на долгожданный ремейк, который, по слухам, получил название Assassin's Creed Black Flag Resynced, издатель написал:
Спекуляции вокруг Assassin’s Creed не новы, но стоит повторить: "Ничто не истинно, все дозволено". Но в данном случае у некоторых слухов появилось немного больше ветра в парусах. Держите свою подзорную трубу направленной на горизонт.
Символично, что этот недвусмысленный тизер был опубликован 4 марта — ровно через 13 лет после того, как была официально анонсирована оригинальная четвертая часть о приключениях Эдварда Кенуэя — в 2013 году. Формулировки с «горизонтом» говорят о том, что полноценный показ игры не заставит себя долго ждать. А быть может и сам релиз не заставит себя долго ждать.
Во время отчета, разработчики фактически потвердили название ремейка — Assassin's Creed: Black Flag Resynced и поделилась концепт-артом, который вы можете видеть выше. А также Ubisoft показала логотипы всех официально подтвержденных предстоящих игр и контента серии Assassin's Creed!
Но одним лишь Черным Флагом планы Ubisoft не ограничиваются:
- Codename Hexe: Студия обещает уникальный, более мрачный опыт с упором на повествование (narrative-driven). Игрой занимается "команда ветеранов" из Ubisoft Montreal. Сеттинг — "переломный момент в истории". Впрочем, деталей придется подождать "еще немного".
- Codename Invictus: Новый подход к мультиплееру во франшизе (PvP). Игру делают создатели For Honor. Издатель заявил, что концепция отличается от того, "что предполагали слухи", и команда планирует пригласить геймеров на тесты раньше обычного.
- Кино и ТВ: Разработка сериала с живыми актерами для Netflix продолжается. Скоро должны появиться новые подробности о касте и месте действия.
- Assassin's Creed Shadows: 20 марта пройдет юбилейный стрим в честь годовщины игры. В этот день стартует "Финальная фаза" поддержки: после нее патчи будут выходить реже и станут компактнее.
- Assassin's Creed Unity получит официальный патч на 60 FPS для актуальных консолей.
- Мобильная Assassin's Creed Jade всё ещё находится в разработке. Кроме того, студия работает над возвращением полноценного кооператива, однако ранний кооп-проект (ранее известный по слухам как Project League) был окончательно отменен.
Опять эта помойка на десятки часов с монотонным геймплеем. 13 лет назад это как то еще интересно было. Сейчас каждая игра про ассасинов ощущается как на работу сходить.
Подтвердила скорый анонс отмены ремейка Assassin's Creed IV: Black Flag.
А надо было заниматься толковым ремейком линейки про Эцио. С новыми толковыми НЕ ОКАЗУАЛЕННЫМИ механиками.
В то время это был шикарный ассасин, хотя по сюжету и игре к асассину практически никакого отношения не имел)) все за уши притянули. Но с учётом катастрофического отсутствия игр в данном сеттинге было прям топ.