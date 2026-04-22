Ubisoft показала обновлённого Эдварда Тэтча из Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Компания Ubisoft продолжает подогревать интерес к анонсу предстоящей Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Издатель поделился новым промо-изображением, на котором представлен обновлённый Эдвард Тэтч (пират Чёрная борода) - один из ключевых персонажей оригинальной Assassin's Creed IV: Black Flag.

Полноценный анонс игры состоится 23 апреля в 19:00 по московскому времени. Релиз Assassin's Creed: Black Flag Resynced ожидается 9 июля 2026 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.