Ubisoft показала обновлённый вид Адевале и Энн Бонни в Assassin's Creed 4: Black Flag Recynced

Французский издатель Ubisoft готовится с помпой представить первый ремейк в серии Assassin's Creed – Assassin's Creed 4: Black Flag Recynced. Презентация состоится уже завтра, 23 апреля, в 19:00 МСК.

Компания продолжает нагнетать ажиотаж в социальных сетях. Новыми публикациями разработчики продемонстрировали обновлённый вид Адевале, помощника Эдварда Кенуэя и главного героя дополнения Freedom Cry, а также Энн Бонни, которая стала квартирмейстером корабля "Галка" после Адевале.

По слухам, Assassin's Creed 4: Black Flag Recynced ожидается к релизу 9 июля.