Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 10 059 оценок

Ubisoft показала обновлённый вид Адевале и Энн Бонни в Assassin's Creed 4: Black Flag Recynced

monk70 monk70

Французский издатель Ubisoft готовится с помпой представить первый ремейк в серии Assassin's Creed – Assassin's Creed 4: Black Flag Recynced. Презентация состоится уже завтра, 23 апреля, в 19:00 МСК.

Компания продолжает нагнетать ажиотаж в социальных сетях. Новыми публикациями разработчики продемонстрировали обновлённый вид Адевале, помощника Эдварда Кенуэя и главного героя дополнения Freedom Cry, а также Энн Бонни, которая стала квартирмейстером корабля "Галка" после Адевале.

По слухам, Assassin's Creed 4: Black Flag Recynced ожидается к релизу 9 июля.

DemandingRufus

Сколько же новостей по ремейку, как будто главный релиз года, но Юбики настолько трусливы, что хотят выпустить игру в июле. Что получим то? Ассеты из Skull and Bones и прошлых частей за 80 баксов.

AndrewSolt

По моему в оригинале она симпатичнее была.

BitMan_and_Roban

Адевале отбелили немножко что ле?

BAZKIN

Бони хороша

WerGC

не уродка

