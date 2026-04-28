Ubisoft показала стилизованную карту Карибского моря и визуальные ассеты ремейка Black Flag

В последние дни Ubisoft начала делиться первыми подробностями Assassin’s Creed Black Flag Resynced, и на этот раз нам, наконец, представили карту. В долгожданном ремейке она будет доступна в двух вариантах: широкоформатном и квадратном. Широкая версия («wide»), судя по всему, просто расширяет границы по бокам, добавляя дополнительные участки океана и пустые территории, в то время как квадратный формат предлагает более сфокусированный взгляд на игровой мир.

Главное откровение заключается в том, что Resynced, похоже, сохранит структуру оригинала Assassin’s Creed IV: Black Flag. Очертания суши остались практически идентичными, что указывает на отсутствие значительных изменений в общем ландшафте. Тем не менее, есть намеки на то, что масштаб был скорректирован — это может открыть путь для новых исследуемых зон или более детальной проработки окружения.

Еще один любопытный момент — стиль карты. Изображения намекают на весьма стилизованный дизайн: возможно, она создавалась для печати и декоративного использования (например, в качестве постера), а не как прямой инструмент навигации в самой игре.

Также были раскрыты другие промо-материалы, которые, вероятно, будут использоваться в рекламной кампании: карточки с анонсами, таймеры обратного отсчета до релиза и ключевые арты, которые могут стать обложкой возможного физического издания.

Релиз игры запланирован на 9 июля 2026 года для PC (Steam, Epic Games Store, Ubisoft Store), PlayStation 5 и Xbox Series X|S.