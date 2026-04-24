Ubisoft поручила ремейк Assassin's Creed IV: Black Flag студии, создавшей Skull & Bones

Ubisoft раскрыла новые подробности о Assassin’s Creed: Black Flag Resynced — полном ремейке знаменитой пиратской части серии. Одним из главных сюрпризов стало то, что разработку проекта возглавляет студия Ubisoft Singapore.

Эта команда хорошо знакома поклонникам морских приключений компании. Именно Ubisoft Singapore стояла за долгой и проблемной разработкой пиратского экшена Skull & Bones, который в итоге вышел после почти десятилетия задержек и изменений концепции. Интересно, что когда-то этот проект начинался как расширение для оригинальной Assassin’s Creed IV: Black Flag и должен был развивать её морские сражения.

Несмотря на сложную историю Skull & Bones, участие сингапурской студии в создании ремейка выглядит логичным. Команда уже работала над оригинальной Black Flag и участвовала в разработке нескольких других игр серии Assassin’s Creed.

Сам Black Flag Resynced позиционируется как ремейк, созданный практически с нуля. Ubisoft обещает обновлённую графику, современные технические решения и улучшения игрового процесса, чтобы адаптировать пиратское приключение Эдварда Кенуэя под стандарты нынешнего поколения.

Оригинальная Assassin’s Creed IV: Black Flag вышла в 2013 году и стала одной из самых успешных частей серии — как по продажам, так и по отзывам критиков. Именно поэтому Ubisoft решила вернуть игру в обновлённом виде.

Возвращение Ubisoft Singapore к проекту, с которого фактически началась история Skull & Bones, выглядит символично. Для самой Ubisoft ремейк Black Flag может стать частью попытки укрепить позиции компании после нескольких сложных лет и масштабных сокращений внутри студий.