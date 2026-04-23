Ubisoft поведала об особенностях Black Flag Resynced для PS5 и PS5 Pro

Ubisoft рассказал про особенности версий Assassin’s Creed Black Flag Resynced для консолей PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro.

Версии долгожданного ремейка Black Flag для PlayStation 5 получат преимущества от возможностей, улучшающих игровой процесс. К ним относятся:

Тактильная обратная связь и адаптивные триггеры с контроллером DualSense

Быстрая загрузка благодаря SSD

Технология Tempest 3D Audio

Три графических режима

Режим производительности 60 FPS



Режим Fidelity 30 FPS



Режим Balanced 40 FPS (требуется дисплей 120 Гц)

Трассировка лучей глобального освещения (RTGI) во всех графических режимах, при этом в режиме Fidelity добавляются трассированные отражения

Кроме того, версия игры для PS5 Pro специально улучшена за счёт более высокой графической детализации и дополнительных функций рендеринга для ещё более впечатляющего визуального опыта. Наконец, игра поставляется с PSSR Enhanced на релизе, что позволяет ещё больше улучшить качество изображения, сохраняя при этом высокую производительность на консоли.