Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 10 074 оценки

Ubisoft поведала об особенностях Black Flag Resynced для PS5 и PS5 Pro

monk70 monk70

Ubisoft рассказал про особенности версий Assassin’s Creed Black Flag Resynced для консолей PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro.

Версии долгожданного ремейка Black Flag для PlayStation 5 получат преимущества от возможностей, улучшающих игровой процесс. К ним относятся:

  • Тактильная обратная связь и адаптивные триггеры с контроллером DualSense
  • Быстрая загрузка благодаря SSD
  • Технология Tempest 3D Audio
  • Три графических режима
    • Режим производительности 60 FPS
    • Режим Fidelity 30 FPS
    • Режим Balanced 40 FPS (требуется дисплей 120 Гц)
  • Трассировка лучей глобального освещения (RTGI) во всех графических режимах, при этом в режиме Fidelity добавляются трассированные отражения

Кроме того, версия игры для PS5 Pro специально улучшена за счёт более высокой графической детализации и дополнительных функций рендеринга для ещё более впечатляющего визуального опыта. Наконец, игра поставляется с PSSR Enhanced на релизе, что позволяет ещё больше улучшить качество изображения, сохраняя при этом высокую производительность на консоли.

borsic

Ахаххахаххах 30 фпс в 26 году.

SERGEY-SP

Смешно даже читать!30 кадров в 2026 пи…ец просто

Just_a_guy

А что вы возмущаетесь насчёт производительности? Давно пора понять, что 30 FPS — это проклятие консолей любых поколений

Алиша Мегазвездочка
40 FPS (требуется дисплей 120 Гц)
RAMFALL

Классно, что хотя бы выбор есть , а не онли 30 ФПС. Люблю оригинал и манит предзаказать (английский я знаю и отсутствие русской озвучки не отталкивает).

А все эти фишки на ПС5 они имеют свой прикол и я одобряю, да и кайф развалиться вечерком на диванчике и уйти в какую нибудь игру на большом экране телевизора.

