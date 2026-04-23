Ubisoft поведала об особенностях Black Flag Resynced для PS5 и PS5 Pro

Ubisoft рассказал про особенности версий Assassin’s Creed Black Flag Resynced для консолей PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro.
Версии долгожданного ремейка Black Flag для PlayStation 5 получат преимущества от возможностей, улучшающих игровой процесс. К ним относятся:
- Тактильная обратная связь и адаптивные триггеры с контроллером DualSense
- Быстрая загрузка благодаря SSD
- Технология Tempest 3D Audio
- Три графических режима
- Режим производительности 60 FPS
- Режим Fidelity 30 FPS
- Режим Balanced 40 FPS (требуется дисплей 120 Гц)
- Трассировка лучей глобального освещения (RTGI) во всех графических режимах, при этом в режиме Fidelity добавляются трассированные отражения
Кроме того, версия игры для PS5 Pro специально улучшена за счёт более высокой графической детализации и дополнительных функций рендеринга для ещё более впечатляющего визуального опыта. Наконец, игра поставляется с PSSR Enhanced на релизе, что позволяет ещё больше улучшить качество изображения, сохраняя при этом высокую производительность на консоли.
Ахаххахаххах 30 фпс в 26 году.
Смешно даже читать!30 кадров в 2026 пи…ец просто
А что вы возмущаетесь насчёт производительности? Давно пора понять, что 30 FPS — это проклятие консолей любых поколений
Классно, что хотя бы выбор есть , а не онли 30 ФПС. Люблю оригинал и манит предзаказать (английский я знаю и отсутствие русской озвучки не отталкивает).
А все эти фишки на ПС5 они имеют свой прикол и я одобряю, да и кайф развалиться вечерком на диванчике и уйти в какую нибудь игру на большом экране телевизора.