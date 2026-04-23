Ubisoft представила различные издания Assassin's Creed Black Flag Resynced

После потока утечек Ubisoft официально представила Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Она выйдет для PS5, Xbox Series X|S и ПК 9 июля. Полная переработка любимой четвёртой номерной части серии Assassin’s Creed на пиратскую тематику, Black Flag Resynced перенесёт историю Эдварда Кенуэя на современные системы с улучшенной графикой и новым сюжетным контентом. Предзаказ уже доступен, и игра выпускается в нескольких изданиях.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced Collector’s Edition

Для коллекционеров и самых больших поклонников Black Flag есть коллекционное издание за 199,99 $, которое включает в себя саму игру, а также множество физических и цифровых бонусов:

Фигурка Эдварда Кенуэя (31 см).

Кожаный бортовой журнал Эдварда – воссозданный по собственным записям Эдварда: карты, мысли и пиратские хроники в кожаном переплете.

Металлическая брошь – смелый, высококачественный металлический знак ассасина, вдохновлённый снаряжением Эдварда.

Эксклюзивный Steelbook – с эксклюзивным оформлением, разработанным специально для коллекционного издания Black Flag.

Ноты морской песни – стилизованная, состаренная версия новой морской песни, исполняемой на борту «Галки».

Цифровая загрузка: набор персонажа «Мастер-ассасин».

Цифровая загрузка: набор «Мастер-ассасин» для флота.

Цифровая загрузка: Багровый набор Черной Бороды — включает пистолет и меч, каждый из которых дает уникальные бонусы, а также костюм для Эдварда.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced - Цифровое делюкс-издание

Цифровое делюкс-издание стоит $69.99 и включает в себя саму игру, а также несколько внутриигровых предметов и дополнительных материалов. Вот что вы получите:

Набор персонажа «Мастер-ассасин»: костюм Эдварда, меч, пистолет и амулет с уникальными бонусами

Морской набор «Мастер-ассасин»: комплект парусов, корабельный питомец, форма экипажа, штурвал, носовая фигура и отделка корпуса

Бонус за предзаказ

Багровый набор Чёрной Бороды

Багровый костюм

Багровый меч

Багровый пистолет

Стандартное издание продаётся по цене 59,99 долларов США и включает саму игру плюс любые применимые бонусы за предзаказ.