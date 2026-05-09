Ubisoft представила свежий трейлер Assassin's Creed Black Flag Resynced под звуки знакового морского шанти

Компания Ubisoft решила порадовать своих фанатов в конце рабочей недели, опубликовав свежее видео по Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Центральной темой ролика стала легендарная морская песня «Leave Her Johnny» — одна из самых знаковых композиций оригинальной игры. В официальном аккаунте проекта в X (бывшем Twitter) подчеркнули, что выбор пал именно на этот шанти по многочисленным просьбам сообщества.

Видеоряд, сопровождаемый вокалом Шона Дагера и его команды, демонстрирует кадры из жизни капитана Эдварда Кенуэя, включая эпичные морские переходы и суровые пиратские будни. Материал позволяет оценить обновленную графику локаций Карибского бассейна и переработанные модели ключевых персонажей, таких как сам Кенуэй и знаменитая Энн Бонни.

Возвращение в эпоху Золотого века пиратства с его масштабным противостоянием ассасинов и тамплиеров, а также встречами с Черной Бородой и Калико Джеком состоится уже 9 июля 2026 года. Подняться на палубу легендарной «Галки» можно будет на ПК и консолях текущего поколения. Переиздание предоставит ветеранам и новым игрокам возможность прочувствовать дух морской свободы и примкнуть к пиратскому братству.