Ubisoft превратила текстовые обзоры фанатов Black Flag в настоящую пиратскую песню-шанти

Компания Ubisoft оригинально подогревает интерес к скорому релизу Assassin’s Creed Black Flag Resynced, сделав главный акцент на преданных игроках. Разработчики выпустили атмосферный видеоролик, в котором реальные отзывы и комментарии фанатов из Steam перепели в виде традиционного морского шанти.

Свои голоса этой необычной балладе подарили музыканты из знаменитой фолк-группы The Longest Johns. В трейлере их оригинальный трек, собранный из фанатских воспоминаний, звучит под нарезку свежих кадров из обновленной версии игры.

Официальный релиз Assassin’s Creed Black Flag Resynced состоится 9 июля 2026 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Проект создан с чистого листа на современном движке Anvil Engine. Игроков ждут кардинально обновленная визуальная часть, улучшенная механика управления и совершенно новый контент.

Сюжет вернет геймеров в Золотой век пиратства. Главный герой — харизматичный корсар Эдвард Кенуэй — снова поднимет паруса и окажется в самом эпицентре тайной войны между ассасинами и тамплиерами.