Ubisoft пригрозила актёру озвучки судебным иском из-за предыдущего намека на ремейк Assassin's Creed 4: Black Flag

Ремейк Assassin's Creed 4: Black Flag рассекретили довольно быстро в этом году. Судя по тизерам от актёра озвучки Эдварда, и нескольким страницам в социальных сетях, игра уже практически известна публике.
Однако Ubisoft, похоже, всё ещё держит ремейк в секрете. По словам Эдварда, издательство даже пригрозило судебным иском после недавнего тизера. Обычно такие реакции на косвенные сообщения от актеров озвучивания или разработчиков проходят спокойнее.
Недавно появилось видео, на котором фанат спрашивает актера озвучки Мэтта Райана о предстоящем ремейке.
Он поспешил уйти от ответа, ответив, что мало что знает. Актёр озвучки также заявил, что из-за своего предыдущего заявления у него возникли проблемы с Ubisoft, которая пригрозила ему судебным иском.
Мэтт Райан объяснил, что не знал, что его предыдущее заявление записывается. Именно поэтому он так открыто намекал на ремейк Assassin's Creed 4, но актёр озвучки больше не готов обсуждать эту тему.
Не знаю, приятель. Компания пригрозила мне судом, поэтому я промолчу. - Мэтт Райан
Хотя сомнений не было, реакция Ubisoft, по сути, подтверждает реальность ремейка. Угроза подать в суд на актёра озвучки — особенно сильная реакция, учитывая, что актёры, участвующие в разработке игр, и раньше раскрывали подобные секреты.
Возможно, Ubisoft планирует грандиозную презентацию на таком предстоящем мероприятии, как Gamescom Opening Night Live 19 августа, что потенциально может вызвать столь бурную реакцию.
Здравое решение, учитывая что какой то ноунейм актеришка пиарится на крупной студии, это клевета, а в худшем случае раскрытие конфедициальной информации.
Актёр гг это ноунейм? Звучит как профит
До начала всех этих сливов ты знал кто такой Мэтт Райан ?
Когда ты в актуальное время проходил Black Flag. то знал что гг озвучивал именно он ?
вообще без всех этих новостей о утечках ты хоть что нибудь знаешь об этом актере ?
возможно для англоязычной аудитории он весьма крутой и известный.
для меня же, носителя русского языка. актер гг = Михаил Сушков. как и подозреваю для очень многих.
То есть пукать на людей больше нельзя а угрожать исками можно? Был бы он чёрной женщиной хрен бы кто там за иск вообще заикнулся.
Ubisoft все никак не успокоится, 100 белых акул мне в глотку! 🏴☠️
Крейсер мне в бухту!
Авианосец мне в ангар!
Истребитель*
Договор есть договор. И если ты его подписал будь добр его соблюдать.
Это называется стандартная юридическая практика а не секретный анонс для фанатов. Актёр который не догадывался о записи на публичном ивенте видимо живёт в мире без смартфонов. Следующим его открытием станет что земля круглая.
Короче говоря, Ubisoft по чёрному пиарит ремейк. Это реклама. Если бы оно всё было не так, тогда дело с актёром озвучки замяли бы тихо, а не распространяли бы инфу про судебные иски. Рекламная кампания началась, короче говоря. Ремейку 100% быть. Точка.
теперь еще больше стало понятно что они готовят ремейк, иначе проигнорировали бы его заявления
самопиар
Честно не вижу огромного смысла в ремейке 4 части игра и так хороша, а так юбисовт подяистят "нетолерантные диалоги" Введут донатные скины или может ускорители прогресса, лучше бы ремейк 1 или 2