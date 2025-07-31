Ubisoft пригрозила актёру озвучки судебным иском из-за предыдущего намека на ремейк Assassin's Creed 4: Black Flag

Ремейк Assassin's Creed 4: Black Flag рассекретили довольно быстро в этом году. Судя по тизерам от актёра озвучки Эдварда, и нескольким страницам в социальных сетях, игра уже практически известна публике.

Однако Ubisoft, похоже, всё ещё держит ремейк в секрете. По словам Эдварда, издательство даже пригрозило судебным иском после недавнего тизера. Обычно такие реакции на косвенные сообщения от актеров озвучивания или разработчиков проходят спокойнее.

Недавно появилось видео, на котором фанат спрашивает актера озвучки Мэтта Райана о предстоящем ремейке.

Он поспешил уйти от ответа, ответив, что мало что знает. Актёр озвучки также заявил, что из-за своего предыдущего заявления у него возникли проблемы с Ubisoft, которая пригрозила ему судебным иском.

Мэтт Райан объяснил, что не знал, что его предыдущее заявление записывается. Именно поэтому он так открыто намекал на ремейк Assassin's Creed 4, но актёр озвучки больше не готов обсуждать эту тему.

Не знаю, приятель. Компания пригрозила мне судом, поэтому я промолчу. - Мэтт Райан

Хотя сомнений не было, реакция Ubisoft, по сути, подтверждает реальность ремейка. Угроза подать в суд на актёра озвучки — особенно сильная реакция, учитывая, что актёры, участвующие в разработке игр, и раньше раскрывали подобные секреты.

Возможно, Ubisoft планирует грандиозную презентацию на таком предстоящем мероприятии, как Gamescom Opening Night Live 19 августа, что потенциально может вызвать столь бурную реакцию.