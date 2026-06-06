Ubisoft прислушалась к игрокам? В новом трейлере заметили, что жена Эдварда стала привлекательнее

В преддверии релиза Assassin’s Creed Black Flag Resynced (9 июля 2026 года) Ubisoft показала свежий трейлер на Summer Game Fest 2026. И пока игроки обсуждают улучшенную графику, морские сражения и новый контент, один момент особенно приковал внимание сообщества: Кэролайн Скотт, первая жена Эдварда Кенуэя, стала выглядеть значительно привлекательнее, чем на первых кадрах, которые утекли в сеть в апреле. Обновили модельку и самого Эдварда в катсцене.
Игроки тогда не оценили внешность Кэролайн, и, похоже, Ubisoft отреагировала на критику, чем сильно удивила игроков. В новом трейлере ее лицо заметно обновили: более выразительные черты, современный уровень детализации и общая привлекательность, которая сразу бросается в глаза. Похоже, на фоне прошлых неудач компания действительно хочет, чтобы ремейк стал успешным.
Ну, стало получше. Осталось ей ещё декольте вернуть, так же поправить лицо у Энн Бонни и вернуть ей размер и декольте, и "бабочек" толстых поменять. Работы ещё ой как хватает.
Тоже заметил но сомнительно, что в игре переделали.
Потому что чем лучше по мнению игроков нарисованы персонажи в игре тем лучше у неё будут продажи.
Ведь их интересуют только:
стал
То был старый билд, который ничего общего не имеет с финальной версией игры, об этом ранее говорили сами Ubisoft