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Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 10 185 оценок

Ubisoft прислушалась к игрокам? В новом трейлере заметили, что жена Эдварда стала привлекательнее

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В преддверии релиза Assassin’s Creed Black Flag Resynced (9 июля 2026 года) Ubisoft показала свежий трейлер на Summer Game Fest 2026. И пока игроки обсуждают улучшенную графику, морские сражения и новый контент, один момент особенно приковал внимание сообщества: Кэролайн Скотт, первая жена Эдварда Кенуэя, стала выглядеть значительно привлекательнее, чем на первых кадрах, которые утекли в сеть в апреле. Обновили модельку и самого Эдварда в катсцене.

Assassin's Creed Black Flag Resynced получил новый трейлер на Summer Game Fest и подтвердил амбиции полноценного ремейка

Игроки тогда не оценили внешность Кэролайн, и, похоже, Ubisoft отреагировала на критику, чем сильно удивила игроков. В новом трейлере ее лицо заметно обновили: более выразительные черты, современный уровень детализации и общая привлекательность, которая сразу бросается в глаза. Похоже, на фоне прошлых неудач компания действительно хочет, чтобы ремейк стал успешным.

Индустрия
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7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
MaxPayne86

Ну, стало получше. Осталось ей ещё декольте вернуть, так же поправить лицо у Энн Бонни и вернуть ей размер и декольте, и "бабочек" толстых поменять. Работы ещё ой как хватает.

6
6363

Тоже заметил но сомнительно, что в игре переделали.

2
Лев Левин
Ubisoft отреагировала на критику, чем сильно удивила игроков.

Потому что чем лучше по мнению игроков нарисованы персонажи в игре тем лучше у неё будут продажи.
Ведь их интересуют только:

1
Капитан Over Прайс

стал

1
DenuvOwO

То был старый билд, который ничего общего не имеет с финальной версией игры, об этом ранее говорили сами Ubisoft

1
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