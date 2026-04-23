Ubisoft прокомментировала утечки ремейка Assassin's Creed Black Flag

Компания Ubisoft отреагировала на появившиеся в сети утечки, связанные с ремейком Assassin’s Creed IV: Black Flag, который сейчас известен под названием Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Разработчики подтвердили, что распространяющиеся изображения действительно связаны с проектом, однако предупредили — это материалы из старой версии игры.

Ранее в интернете появились несколько скриншотов, предположительно демонстрирующих игровой процесс и одну из кат-сцен будущего ремейка. Некоторые пользователи отметили, что графика на изображениях выглядит довольно грубо и предположили, что игра была запущена на низких настройках.

В Ubisoft решили прояснить ситуацию и заявили, что опубликованные кадры относятся к «старой внутренней сборке» проекта. По словам компании, утечка произошла не вовремя, однако фанатам не стоит делать выводы о финальном качестве игры по этим материалам.

Разработчики также подчеркнули, что официальная демонстрация проекта состоится совсем скоро. Полноценный показ Assassin’s Creed Black Flag Resynced должен пройти на специальной презентации, где игрокам впервые покажут актуальную версию ремейка.

Стоит отметить, что утечки сопровождают проект уже несколько лет. Слухи о разработке ремейка оригинальной Assassin’s Creed IV: Black Flag циркулируют в сети с 2023 года, а недавно информация о проекте даже появилась в возрастных рейтингах до официального подтверждения Ubisoft.

Теперь же студия готовится представить игру официально, и уже скоро станет понятно, насколько сильно обновлённая версия культового пиратского приключения отличается от оригинала.