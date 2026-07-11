Ubisoft против женских тел: в Assassin's Creed: Black Flag Resynced цензуре подверглись даже фигурки кораблей

Ранее стало известно, что цензуре в Assassin's Creed: Black Flag Resynced подверглись как ключевые женские персонажи, которые стали носить более скромные наряды, так и куртизанки.

Но после выхода игры оказалось, что цензуре подверглись даже фигурки корабля главного героя: как можно заметить, в оригинальной игре они были гораздо более откровенными. При этом пользователи припоминают, что к примеру в той же Assassin's Creed: Odyssey гениталии мужских статуй не подвергались никакой цензуре в игре - двойные стандарты.

Судя по всему, в современной Ubisoft не любят откровенные женские тела, а против мужских ничего не имеют против.