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Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 10 267 оценок

Ubisoft против женских тел: в Assassin's Creed: Black Flag Resynced цензуре подверглись даже фигурки кораблей

AceTheKing AceTheKing

Ранее стало известно, что цензуре в Assassin's Creed: Black Flag Resynced подверглись как ключевые женские персонажи, которые стали носить более скромные наряды, так и куртизанки.

Assassin's Creed Black Flag Resynced вызвал споры среди фанатов по причине спорного дизайна куртизанок

Но после выхода игры оказалось, что цензуре подверглись даже фигурки корабля главного героя: как можно заметить, в оригинальной игре они были гораздо более откровенными. При этом пользователи припоминают, что к примеру в той же Assassin's Creed: Odyssey гениталии мужских статуй не подвергались никакой цензуре в игре - двойные стандарты.

Судя по всему, в современной Ubisoft не любят откровенные женские тела, а против мужских ничего не имеют против.

Важные моменты для новичков и комфортного прохождения Assassin's Creed Black Flag Resynced
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Комментарии:  33
Ваш комментарий
Иван Ролев

Инцелам запретили смотреть на сиси, теперь ноют XDDDDDD

39
Valtar

Бедные, это какой стресс был женщину нарисовать, художник поди на больничный ушел

21
Антон Патриарх Логвинов

Зачем в это играть?

9
Wilderness and only me

Я понимаю, куда привело вот это! А Вы?

8
Антон Радикалушкин

Эталон от кепком никто пока не переплюнул. С запретом подсматривать и фоткать под юбкой у зомби

7
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