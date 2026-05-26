Ubisoft раскрыла подробности морского геймплея Assassin's Creed Black Flag Resynced

Ubisoft опубликовала дополнительную информацию об Assassin's Creed Black Flag Resynced, на этот раз они рассмотрев морской геймплей и то, как всё будет работать в новой версии. Разработчики собрались вместе и выпустили огромный блог, в котором подробно описываются многие изменения, внесённые в игру, касающиеся управления кораблём, навигации по морям, работы с экипажем и даже таких мелочей, как дизайн корабля и наличие питомцев на борту, например, кошки. Мы предлагаем вам несколько фрагментов из блога, и рекомендуем ознакомиться с ним до выхода игры 9 июля 2026 года.

«Галка» — самостоятельный персонаж, который будет сопровождать Эдварда и его команду в их путешествии по Карибскому морю. Это всё тот ​​же корабль, который вы знаете и любите, но с некоторыми улучшениями, призванными улучшить ваш игровой опыт и создать более плавное и захватывающее плавание.

Преимуществом последнего поколения оборудования стала возможность создания бесшовных открытых миров без экранов загрузки. Поэтому Resynced перешла на современное оборудование, что позволило нам убрать экраны загрузки между морскими сражениями и крупными городами игры.

Вы также сможете воспользоваться двумя новыми инструментами навигации, которые помогут вам ориентироваться в Карибском море. Первый — это «Путеводитель»; закрепите пункт назначения на карте и активируйте его, чтобы он подсвечивал ваш маршрут по воде; это удобно, если вы хотите оставаться под контролем «Галки», не сбиваясь с курса. Второй — «Следуй за морем». Это замысловатый термин для автопилота; как только ваш путь задан, включите его, чтобы полностью передать навигацию, позволив кораблю двигаться самостоятельно, пока вы не достигнете пункта назначения.

Независимо от того, используете ли вы новые инструменты навигации или просто решили отправиться в плавание без определённой цели, культовые морские песни из оригинальной игры вернулись, чтобы сопровождать путешествие Эдварда. Все 35 оригинальных песен можно найти во время исследования, плюс 10 новых песен, созданных специально для Resynced, которые теперь привязаны к определённым квестам и действиям. В Resynced вы можете выбрать конкретную песню, которую хотите услышать, с помощью совершенно нового колеса выбора песен, доступного нажатием D-pad вниз (если вы предпочитаете случайный выбор, вы все ещё можете выбрать случайную песню, нажав D-pad вправо). Конечно, если вы хотите спокойно насладиться звуком волн, вы также сможете отключить спонтанное пение, удерживая правую кнопку D-pad.

В каждом регионе карты находится один форт, сложность которого варьируется в зависимости от региона. Вы сможете вступать в бой с фортами, обычно это сложные сражения, которые также предупреждают находящиеся поблизости вражеские корабли. После морского боя вам придётся покинуть свой корабль вместе с экипажем и сразиться с полчищами вражеских солдат на суше, снизив моральный дух настолько, чтобы сразиться с командиром форта и убить его, чтобы захватить форт. Уничтожение форта подсвечивает новые достопримечательности в этом регионе и открывает дополнительные миссии для флота Кенуэя.