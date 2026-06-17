Ubisoft раскрыла полный список достижений Black Flag Resynced: новые квесты, офицеры и намёк на дополнительный финал

До релиза Assassin's Creed Black Flag Resynced остаётся меньше месяца, и Ubisoft опубликовала полный список достижений для Steam, PlayStation и Xbox. Cписок позволяет лучше понять масштаб изменений, которые ждут игроков в ремейке культовой пиратской части серии.

Разработчики подтвердили, что все достижения будут доступны с первого дня, не привязаны к уровню сложности и не содержат пропускаемых условий. Другими словами, игроки смогут спокойно исследовать мир и завершать активности уже после прохождения основной истории.

Хотя Black Flag Resynced сохраняет основу оригинала 2013 года, опубликованный список показывает, что Ubisoft значительно расширила игру новым контентом.

Одним из самых заметных нововведений стало достижение «Все на палубу», требующее нанять всех офицеров. Ранее разработчики уже рассказывали о появлении системы офицеров, которая должна углубить управление кораблём и экипажем. Это полностью новый элемент по сравнению с оригинальной Black Flag.

Кроме того, достижение «Не такой уж и маленький друг» намекает на новые режимы вооружения «Галки» (Jackdaw), а «Dressing Overall» связано с расширенной системой косметической кастомизации корабля.

Список также подтверждает наличие переработанных морских механик. Например, достижение «Непотопляемый» выдаётся за выживание после удара внезапной волны, что напрямую связано с обновлённой погодной системой и более опасным морем, о которых Ubisoft рассказывала ранее.

Особый интерес вызывает скрытое достижение «В мире без золота». Это название полностью совпадает с новой сюжетной главой, которую Ubisoft добавила в ремейк. Ранее разработчики подтвердили, что история Чёрной Бороды была значительно расширена и получила восемь дополнительных миссий, доступных ближе к финалу игры.

Несмотря на отсутствие пропускаемых достижений, некоторые из них потребуют немало времени. Для полного прохождения игрокам придётся:

захватить все форты;

восстановить карту из всех фрагментов;

посетить каждую локацию мира;

собрать все сокровища затонувших кораблей;

полностью улучшить «Галку»;

восстановить все здания на острове Большой Инагуа;

победить все легендарные корабли;

заполнить коллекции особняка трофеями и произведениями искусства.

Релиз Assassin's Creed Black Flag Resynced состоится 9 июля 2026 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.