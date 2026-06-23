Ubisoft раскрыли важные подробности Assassin's Creed Black Flag Resynced перед релизом

Стало известно, что авторы рассказали об изменениях в структуре миссий, кастомизации и планах на поддержку проекта после релиза.



Одно из ключевых изменений коснулось структуры заданий. Создатели решили полностью отказаться от традиционных последовательностей и жестких требований для получения 100% синхронизации, чтобы сделать повествование более бесшовным. Из-за этого нововведения в игре пропадет возможность переигрывать отдельные сюжетные миссии.

Коллекционные фрагменты Анимуса вернутся, но их сбор станет гораздо проще и приятнее. Три острова из оригинальных DLC будут доступны сразу на релизе, причем разработчики обновили их наполнение и сделали награды более ценными. Также в игре появятся еженедельные испытания под названием «Аномалии», сочетающие в себе морские и наземные задачи.

Поклонники классики смогут примерить легендарную экипировку ассасинов из прошлых частей. При этом броня Майя в обновленной версии останется без капюшона. Разработчики также прислушались к жалобам на внешний вид Эдварда Кенвея и пообещали добавить в будущих патчах возможность убирать духовую трубку со спины героя. Из приятных мелочей игроков ждут интерактивные питомцы: на корабль можно будет взять кошку или обезьяну с разными вариациями внешнего вида.

Некоторые старые геймплейные элементы попали под нож. В обновленной версии игроки не смогут подбирать оружие павших врагов, также авторы убрали секретную механику использования метательного ножа.



Режим «Новая игра плюс» и доработки боя скрытым клинком на релизе не появятся, но авторы не исключают их добавления в будущих контентных обновлениях.