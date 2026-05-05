Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 10 122 оценки

Ubisoft рассказала о новых геймплейных особенностях Assassin's Creed: Black Flag Resynced

monk70 monk70

Assassin’s Creed: Black Flag Resynced стремится перенести любимую многими пиратскую игру в мир современных геймеров с улучшенной графикой, но также меняет механику, чтобы улучшить игровой процесс.

Ранее Ubisoft подробно рассказала о некоторых улучшениях в бою и перемещении в анонсе Black Flag Resynced, но сегодня издатель показал несколько рабочих кадров игры в действии, демонстрирующих новые игровые функции.

  • Подтверждена функция снятия и надевания капюшона
  • Социальная скрытность вернулась, включая возможность прятаться в толпе, среди куртизанок и сидя на скамейках
  • Теперь вы можете нырять под воду практически где угодно
  • Прыжок веры подтверждён, вероятно, его можно получить по мере прохождения сюжета
  • Орлиное зрение возвращается, работает так же, как и в оригинале, с функцией пометки врагов
  • Вернулась возможность бросать деньги, чтобы отвлечь NPC
  • Вы можете атаковать врагов верёвкой в ​​режиме скрытности, притягивая их к себе
  • Стрельба из всех 4 пистолетов, как в оригинале
  • Города являются частью открытого мира, нет загрузок, так что вы можете просто выплыть, например, из Гаваны

Assassin’s Creed: Black Flag Resynced выйдет 9 июля для ПК, PS5 и Xbox Series X|S.

Комментарии:  1
