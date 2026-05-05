Ubisoft рассказала о новых геймплейных особенностях Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Assassin’s Creed: Black Flag Resynced стремится перенести любимую многими пиратскую игру в мир современных геймеров с улучшенной графикой, но также меняет механику, чтобы улучшить игровой процесс.

Ранее Ubisoft подробно рассказала о некоторых улучшениях в бою и перемещении в анонсе Black Flag Resynced, но сегодня издатель показал несколько рабочих кадров игры в действии, демонстрирующих новые игровые функции.

Подтверждена функция снятия и надевания капюшона

Социальная скрытность вернулась, включая возможность прятаться в толпе, среди куртизанок и сидя на скамейках

Теперь вы можете нырять под воду практически где угодно

Прыжок веры подтверждён, вероятно, его можно получить по мере прохождения сюжета

Орлиное зрение возвращается, работает так же, как и в оригинале, с функцией пометки врагов

Вернулась возможность бросать деньги, чтобы отвлечь NPC

Вы можете атаковать врагов верёвкой в ​​режиме скрытности, притягивая их к себе

Стрельба из всех 4 пистолетов, как в оригинале

Города являются частью открытого мира, нет загрузок, так что вы можете просто выплыть, например, из Гаваны

Assassin’s Creed: Black Flag Resynced выйдет 9 июля для ПК, PS5 и Xbox Series X|S.