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Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 10 315 оценок

Ubisoft рассматривает выпуск сюжетных DLC для Assassin's Creed: Black Flag Resynced; Freedom Cry может получить ремейк

AceTheKing AceTheKing

Ubisoft рассматривает возможность выпуска более крупных дополнений для Assassin's Creed: Black Flag Resynced, включая полноценные сюжетные расширения, которые могли бы продолжить историю Эдварда Кенуэя.

Руководитель разработки Ричард Найт подтвердил, что у команды есть идеи для такого контента, но сейчас студия должна расставить приоритеты между исправлением ошибок и патчами и разработкой нового контента, что займёт время. При этом Найт сразу исключил возможность включения аддона Freedom Cry в ремейк, объяснив, что это решение связано как с масштабами дополнения, так и с тем, что героем нового контента должен быть именно Эдвард, а не Адевале.

Несмотря на то что Freedom Cry не будет частью ремейка, Найт намекнул, что у этого дополнения есть шансы на собственный полноценный ремейк в будущем, отметив, что студия помнит о нём, но сейчас сосредоточена на текущей игре, поскольку Freedom Cry была немаленьким проектом, которому требуется определённая доработка.

Пока неизвестно, какие именно сюжетные направления рассматриваются для возможных DLC, но фанаты уже строят теории, что расширение может затронуть непоказанные годы жизни Эдварда.

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7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
Константин335

Хотелось бы что бы выпустили

4
ChromeDisaster

Ну было бы неплохо, всё же Чёрный флаг только начало пути Эдварда и Адевале как ассасинов, хотя и печальный финал их историй известен

2
Alkatraz7N7

Было бы отлично, всë таки ремейк вышел замечательный

2
Egik81

Ну что как я и говорил в своё время придёт время они и под эту часть выпустят переделку. Вот теперь к переделки и переделки DLC. Впрочем, кризис идей и не такое порождал.

1
WishfulWynne

сюжетное продолжение приключений в блек флаг ? было бы неплохо

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