Ubisoft рассматривает выпуск сюжетных DLC для Assassin's Creed: Black Flag Resynced; Freedom Cry может получить ремейк

Ubisoft рассматривает возможность выпуска более крупных дополнений для Assassin's Creed: Black Flag Resynced, включая полноценные сюжетные расширения, которые могли бы продолжить историю Эдварда Кенуэя.

Руководитель разработки Ричард Найт подтвердил, что у команды есть идеи для такого контента, но сейчас студия должна расставить приоритеты между исправлением ошибок и патчами и разработкой нового контента, что займёт время. При этом Найт сразу исключил возможность включения аддона Freedom Cry в ремейк, объяснив, что это решение связано как с масштабами дополнения, так и с тем, что героем нового контента должен быть именно Эдвард, а не Адевале.

Несмотря на то что Freedom Cry не будет частью ремейка, Найт намекнул, что у этого дополнения есть шансы на собственный полноценный ремейк в будущем, отметив, что студия помнит о нём, но сейчас сосредоточена на текущей игре, поскольку Freedom Cry была немаленьким проектом, которому требуется определённая доработка.

Пока неизвестно, какие именно сюжетные направления рассматриваются для возможных DLC, но фанаты уже строят теории, что расширение может затронуть непоказанные годы жизни Эдварда.