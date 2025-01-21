Ubisoft рассылает опросы для получения отзывов об Assassin's Creed 4 - фанаты считают это не просто совпадением

В настоящее время Ubisoft работает над несколькими ремейками Assassin’s Creed, одним из которых, как говорят, является Assassin’s Creed 4. Несмотря на отсутствие официального объявления, о существовании этого проекта известно уже несколько месяцев, и релиз ожидается в какой-то момент в течение следующих двух лет.

Поскольку Ubisoft продолжает разработку, появляется все больше доказательств, указывающих на существование ремейка. Игровой гигант рассылает опросы, связанные с этой конкретной игрой, что свидетельствует о том, что разработка набирает обороты.

Как сообщает Assassin's Creed Interface на X, последний опрос Ubisoft User Research Lab указывает на тестирование Assassin's Creed 4. Многие фанаты считают, что это не просто совпадение, и есть еще одна причина, по которой эта конкретная игра была выбрана для опроса.

Поскольку компания уже ищет потенциальных тестеров, разработка ремейка, похоже, продвинулась намного дальше, чем изначально ожидалось. Это также означает, что вскоре может появиться больше утечек, как только тестеры получат игру в свои руки.

Более того, опрос предполагает, что Ubisoft хочет отзывов игроков для внесения улучшений. Поскольку игра будет переделана с различными игровыми настройками, учет отзывов будет иметь решающее значение для обеспечения внесения этих изменений таким образом, чтобы сохранить ядро ​​Assassin's Creed 4.

В конечном счете, фанатам все еще придется ждать дополнительной информации, но отрадно видеть небольшие намеки на то, что проект уверенно развивается, несмотря на трудности Ubisoft за последние несколько месяцев.