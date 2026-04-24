Ubisoft развеяла страхи фанатов: оригинальный Assassin's Creed: Black Flag не удалят из магазинов после выхода ремейка

Вопреки опасениям сообщества, выход ремейка культовой пиратской саги не ознаменуется исчезновением оригинала. В ходе свежей презентации Assassin’s Creed: Black Flag Resynced издательство Ubisoft официально подтвердило, что игра 2013 года останется в доступе для всех желающих.

Ранее компания уже практиковала удаление оригинальных версий игр при выходе ремастеров - как это было с Assassin’s Creed 3. Однако в случае с "Черным флагом" политика будет иной. Креативный директор Resynced Пол Фу напрямую обратился к фанатам, обеспокоенным судьбой оригинала:

Resynced - это наше переосмысление легенды с позиции 2026 года. А для тех, кому интересно: оригинальная игра по-прежнему будет доступна.

Вопреки ранним утечкам, разработчики подчеркнули, что ремейк не станет RPG. Более того, Resynced сфокусируется исключительно на одиночной кампании. Таким образом, если игроки захотят насладиться многопользовательскими баталиями или пропущенными миссиями, им придется приобретать именно оригинальный Black Flag. Релиз Assassin’s Creed: Black Flag Resynced намечен на 9 июля.