Французское издательство Ubisoft высоко оценило коммерческий успех ремейка Assassin’s Creed Black Flag Resynced, присвоив ему статус «одного из самых успешных приключенческих экшен-ремейков в индустрии». Такую оценку компания дала в своем свежем финансовом отчете, подчеркнув, что тираж игры превысил 3,5 миллиона проданных копий всего за две недели после релиза.

По словам представителей издательства, выдающийся старт обновленных приключений Эдварда Кенуэя стал результатом более точечной маркетинговой стратегии, сфокусированной на интересах давних поклонников франшизы. Высокие продажи ремейка сыграли решающую роль в финансовых показателях Ubisoft:

игра стала главным драйвером выручки во втором квартале 2027 финансового года;

благодаря успеху проекта чистые поступления (net bookings) компании достигли €389 млн, превысив собственный прогноз в €370 млн;

релиз позволил заметно смягчить общее снижение чистых поступлений издательства за первое полугодие, которое составило 16,5%.

Одновременно с подведением финансовых итогов разработчики выпустили для ремейка финальное контентное обновление. Патч добавил в игру хардкорный режим «Кошмар» (Nightmare Mode), секретные сундуки сообщества с эксклюзивными наградами, а также вернул часть классических анимаций добиваний из оригинальной Assassin’s Creed 4: Black Flag.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.