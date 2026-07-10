Ubisoft считает, что Assassin's Creed Black Flag Resynced не требует доната: весь основной контент уже доступен

Ubisoft прокомментировала волну критики Assassin's Creed Black Flag Resynced в Steam, где игроки массово жалуются не на саму игру, а на большое количество платного дополнительного контента.
В официальном заявлении компания поблагодарила пользователей за отзывы и подчеркнула, что стандартное издание включает весь игровой контент. По словам Ubisoft, сюжетная кампания, все острова, задания и игровой мир доступны без каких-либо дополнительных покупок.
Разработчики отметили, что наборы с косметическими предметами являются полностью необязательными и предназначены только для тех, кто хочет приобрести дополнительный контент. Компания также пообещала продолжить следить за отзывами сообщества.
Несмотря на это, игроки продолжают критиковать проект. Основное недовольство связано с тем, что суммарная стоимость косметических DLC превышает стоимость самой игры, а на странице Steam размещено большое количество платных дополнений. Из-за этого рейтинг Black Flag Resynced сейчас остаётся на уровне «Смешанные», хотя многие пользователи при этом положительно оценивают сам ремейк.
Нищуки из Стима как обычно порвались с ничего.
Ускорители, материалы для крафта и косметика - это необязательные для покупки вещи.
Местоположения сокровищ и секретов можно узнать самостоятельно.
Ресурсы так же можно спокойно добыть, потратив некоторое время.
Сюжетный контент по факту не скрыт за донатом, как в GTA 6.
Донаты рассчитаны на лентяев, которые вместо исследований и добычи ресурсов хотят получить всё и сразу. То же самое было в оригинале.
Забавный ремейк. На стыке двух компаний. С одной стороны есть куча вещей классно сделанных прям не по юбисофтовски, с другой юбисофт успели свои ручонки поганые запустить. С их этими скинами и магазом и разными элементами в игре.
Надеюсь эти юбики обанкротятся и китайцы все оставшееся отберут. Заслужили. Гиймо показатель как сделать великую студию и собственноручно ее развалить, потому что видите ли власть не хочет отдавать. И видите ли только он "ВЕЛИКИЙ" знает как надо делать игры и как на них зарабатывать.
правильно они говорят!Хочешь покупай хочешь нет!Там в игре этих скинов и костюмов выше крыши!Только не ленитесь искать!
Все правильно, вся игра доступна. А кто хочет может покупать скины, на игру они не влияют. Вот если бы продавали отдельные квесты, тогда были бы вопросы к Юбисофт
врут