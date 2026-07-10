Ubisoft считает, что Assassin's Creed Black Flag Resynced не требует доната: весь основной контент уже доступен

Ubisoft прокомментировала волну критики Assassin's Creed Black Flag Resynced в Steam, где игроки массово жалуются не на саму игру, а на большое количество платного дополнительного контента.

В официальном заявлении компания поблагодарила пользователей за отзывы и подчеркнула, что стандартное издание включает весь игровой контент. По словам Ubisoft, сюжетная кампания, все острова, задания и игровой мир доступны без каких-либо дополнительных покупок.

Разработчики отметили, что наборы с косметическими предметами являются полностью необязательными и предназначены только для тех, кто хочет приобрести дополнительный контент. Компания также пообещала продолжить следить за отзывами сообщества.

Несмотря на это, игроки продолжают критиковать проект. Основное недовольство связано с тем, что суммарная стоимость косметических DLC превышает стоимость самой игры, а на странице Steam размещено большое количество платных дополнений. Из-за этого рейтинг Black Flag Resynced сейчас остаётся на уровне «Смешанные», хотя многие пользователи при этом положительно оценивают сам ремейк.