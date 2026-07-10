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Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 10 253 оценки

Ubisoft считает, что Assassin's Creed Black Flag Resynced не требует доната: весь основной контент уже доступен

IKarasik IKarasik

Ubisoft прокомментировала волну критики Assassin's Creed Black Flag Resynced в Steam, где игроки массово жалуются не на саму игру, а на большое количество платного дополнительного контента.

В официальном заявлении компания поблагодарила пользователей за отзывы и подчеркнула, что стандартное издание включает весь игровой контент. По словам Ubisoft, сюжетная кампания, все острова, задания и игровой мир доступны без каких-либо дополнительных покупок.

Разработчики отметили, что наборы с косметическими предметами являются полностью необязательными и предназначены только для тех, кто хочет приобрести дополнительный контент. Компания также пообещала продолжить следить за отзывами сообщества.

Несмотря на это, игроки продолжают критиковать проект. Основное недовольство связано с тем, что суммарная стоимость косметических DLC превышает стоимость самой игры, а на странице Steam размещено большое количество платных дополнений. Из-за этого рейтинг Black Flag Resynced сейчас остаётся на уровне «Смешанные», хотя многие пользователи при этом положительно оценивают сам ремейк.

Интерактивная карта Assassin's Creed Black Flag Resynced: сундуки, карты сокровищ, ключи, шанти костюмы и другие секреты
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Комментарии:  27
Ваш комментарий
Retro_Gamer

Нищуки из Стима как обычно порвались с ничего.

Ускорители, материалы для крафта и косметика - это необязательные для покупки вещи.

Местоположения сокровищ и секретов можно узнать самостоятельно.

Ресурсы так же можно спокойно добыть, потратив некоторое время.

Сюжетный контент по факту не скрыт за донатом, как в GTA 6.

Донаты рассчитаны на лентяев, которые вместо исследований и добычи ресурсов хотят получить всё и сразу. То же самое было в оригинале.

15
Laver1

Забавный ремейк. На стыке двух компаний. С одной стороны есть куча вещей классно сделанных прям не по юбисофтовски, с другой юбисофт успели свои ручонки поганые запустить. С их этими скинами и магазом и разными элементами в игре.

Надеюсь эти юбики обанкротятся и китайцы все оставшееся отберут. Заслужили. Гиймо показатель как сделать великую студию и собственноручно ее развалить, потому что видите ли власть не хочет отдавать. И видите ли только он "ВЕЛИКИЙ" знает как надо делать игры и как на них зарабатывать.

8
SERGEY-SP

правильно они говорят!Хочешь покупай хочешь нет!Там в игре этих скинов и костюмов выше крыши!Только не ленитесь искать!

7
Константин335

Все правильно, вся игра доступна. А кто хочет может покупать скины, на игру они не влияют. Вот если бы продавали отдельные квесты, тогда были бы вопросы к Юбисофт

7
jax baron

врут

6
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