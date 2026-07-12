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Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 10 283 оценки

Ubisoft случайно заспойлерила один из главных сюжетных поворотов Assassin's Creed IV: Black Flag Resynced

IKarasik IKarasik

В ремейке Assassin's Creed IV: Black Flag Resynced игроки обнаружили неприятную ошибку — внутриигровая база данных заранее раскрывает один из ключевых сюжетных поворотов.

Речь идет о Бенджамине Хорниголде, который в начале игры выступает союзником и наставником Эдварда Кенуэя. Однако еще до соответствующего сюжетного момента в базе данных Animus персонаж уже отображается в разделе «Враги», фактически раскрывая его дальнейшую роль в истории.

На проблему первым обратил внимание пользователь Reddit, после чего журналисты подтвердили, что ошибка действительно присутствует. Для новых игроков это может испортить один из самых эмоциональных моментов сюжета.

Примечательно, что похожая ситуация уже происходила с Assassin's Creed III. Тогда внутриигровая энциклопедия преждевременно раскрывала, что Хэйтем Кенуэй является тамплиером. Позже Ubisoft исправила этот спойлер с помощью обновления.

Пока разработчики не прокомментировали новую проблему, однако фанаты надеются, что студия выпустит патч, который скроет информацию о Хорниголде до нужного момента сюжета.

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Комментарии:  11
Ваш комментарий
Miero

Эм, а ничего что основной сюжет от игры 2013 года, или зумеры на реддите думают что это полностью новая игра?

8
DoctorJohnSmith

Игре 13 лет)))

5
Yoshemitsu

Парад дебильных историй по Black Flag которой 13 сука лет.

4
VigitalART

Я не в курсе сюжета. Старую игру дропал каждый раз когда начинались душные миссии со слежкой. Так что про 13 лет мимо 🙋

1
Freund Benno

Да у него на лице написано что он злодей

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