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Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
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Ubisoft сообщила технические характеристики Assassin's Creed Black Flag Resynced на Xbox Series

monk70 monk70

Ubisoft поделилась техническими характеристиками Assassin’s Creed Black Flag Resynced на консолях Xbox, подтвердив различные графические режимы, которые будут доступны на Xbox Series X/S. Ремастер одной из самых любимых игр саги позволит игрокам выбирать между несколькими конфигурациями производительности на Xbox Series X, в то время как Xbox Series S будет иметь один вариант, ориентированный на визуальную составляющую.

Компания также подробно описала использование трассировки лучей в каждом режиме, дав понять, что игроки могут выбирать, чему отдать приоритет: более плавному игровому процессу или превосходному качеству графики.

Black Flag Resynced работает на Xbox Series S в 30 кадров в секунду с масштабированием ljи 1620p и «стандартным» использованием трассировки лучей.

В версии для Xbox Series X доступны три варианта: 30, 40 и 60 кадров в секунду. Все они масштабированы до 2160p (4K), а в режимах «Сбалансированный» и «Высокая точность» используется «расширенный» уровень трассировки лучей.

Сбалансированный режим будет доступен для пользователей с дисплеем, совместимым с частотой обновления 120 Гц, и подключением HDMI 2.1, предлагая баланс между качеством графики и плавностью.

Кроме того, Ubisoft поясняет, что для глобального освещения игрового мира будет использоваться стандартная трассировка лучей, а расширенная трассировка лучей добавит более продвинутые отражения и освещение на протяжении всего приключения.

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