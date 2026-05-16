Ubisoft совместно с Wise Block представили линейку конструкторов по вселенной Assassin's Creed

Компания Wise Block в партнерстве с Ubisoft официально анонсировала серию конструкторов по мотивам культовой франшизы Assassin's Creed. Дебютная волна наборов приурочена к релизу грядущего ремейка Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Коллекция полностью посвящена золотому веку пиратства, морским сражениям и приключениям ассасина Эдварда Кенуэя в Карибском море.

Центральное место в ней занимают наборы пиратского корабля «Галка» (The Jackdaw). Производитель подготовил сразу две версии судна: компактную Voyager Edition для небольших полок и массивную, высокодетализированную модель Epic Warship Edition. Помимо флагмана, фанаты смогут собрать узнаваемые локации из игры — в анонс вошли диорама порта Гаваны и здание капитанского дома (Harbour Master).

Особое внимание уделено кастомным минифигуркам с уникальными аксессуарами и качественной детализацией одежды. Наборы укомплектуют фигурками Эдварда Кенуэя, Эдварда Титча по прозвищу Чёрная Борода и других ключевых персонажей саги. Wise Block уже запустили промостраницу проекта, однако точные цены и даты старта продаж объявят чуть позже.

Релиз Assassin's Creed Black Flag Resynced для ПК и консолей текущего поколения намечен на 9 июля 2026 года.