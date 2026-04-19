Ubisoft тизерит Assassin's Creed: Black Flag Resynced? В Animus Hub появился новый таинственный персонаж

Пользователи заметили, что в Animus Hub появилась новая запись - некий "неизвестный персонаж", у которого пока нет ни имени, ни полноценной модели. В интерфейсе указано, что данные "не расшифрованы". Найденная запись расположена на временной шкале между событиями Assassin's Creed: Odyssey (431–422 гг. до н.э.) и Assassin's Creed: Shadows (1579 г. н.э.).

С точки зрения хронологии, это расположение кажется странным. Действие Assassin's Creed IV: Black Flag происходит в 1715–1722 годах, то есть значительно позже событий Shadows. Тем не менее, пользователи сошлись во мнении, что это намеренная уловка Ubisoft, и персонаж напрямую связан с Эдвардом Кенуэем и предстоящим анонсом Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Некоторые пользователи также отметили, что дата "1715" все же появляется в интерфейсе на боковой шкале, и она как раз соответствует началу сюжета Black Flag. Это еще больше укрепляет уверенность в том, что тизер имеет непосредственное отношение к ремейку.

Ubisoft уже официально подтвердила, что не планирует выпускать крупные сюжетные дополнения для Shadows, и игра перешла в финальную фазу поддержки. Поэтому едва ли новый персонаж в Animus Hub может быть связан с Shadows - почти наверняка это часть маркетинговой кампании предстоящего ремейка.

Ожидается, что официальный анонс Assassin's Creed: Black Flag Resynced состоится 23 апреля. Презентация для прессы уже прошла: журналистам показали 30 минут геймплея. По слухам, релиз игры запланирован на 9 июля 2026 года.