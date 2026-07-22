Ubisoft убрала эффектную деталь из Assassin's Creed Black Flag Resynced - фанаты требуют вернуть её

Игроки Assassin’s Creed Black Flag Resynced заметили, что после последнего обновления из игры исчезла небольшая, но очень атмосферная возможность — менять капюшон Эдварда Кенуэя прямо во время прыжка веры.

Ранее игроки могли нажать кнопку и надеть капюшон в самый кинематографичный момент — во время фирменного прыжка ассасинов с высоты. Фанаты быстро оценили эту деталь, отмечая, что она делала сцены еще более эффектными и лучше передавала образ Эдварда.

Однако после выхода патча 1.0.4 функция, похоже, пропала. В списке изменений Ubisoft напрямую об этом не упоминает, поэтому неизвестно, было ли это намеренным решением или побочным эффектом исправлений, связанных с анимациями и визуальными ошибками.

Игроки уже активно просят Ubisoft вернуть возможность. В соцсетях и на Reddit фанаты называют удаление «одной из лучших мелких особенностей» обновленной версии и считают, что такие детали как раз делают ремейк особенным.

При этом Ubisoft продолжает прислушиваться к отзывам сообщества. Ранее разработчики уже подтвердили, что работают над возможностью скрывать духовую трубку Эдварда — еще одной деталью, которую игроки просили изменить.