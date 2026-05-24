Ubisoft успокоила фанатов: "пьяный" экран загрузки останется в ремейке Assassin's Creed Black Flag

Фанаты Assassin’s Creed Black Flag устроили бурное обсуждение после того, как Ubisoft показала изменённую версию знаменитого «пьяного» экрана загрузки из игры. Однако позже компания подтвердила, что культовая сцена всё же останется в ремейке Black Flag Resynced в оригинальном виде.

Поводом для паники стал короткий ролик, опубликованный официальным аккаунтом Assassin’s Creed. В нём Эдвард Кенуэй перемещался по изменённому экрану загрузки, из-за чего многие решили, что Ubisoft полностью переработала или вырезала легендарный момент из оригинальной игры.

Речь идёт о сцене, где пьяный Эдвард буквально шатается внутри анимуса во время загрузки воспоминаний. Этот эпизод давно считается одним из самых узнаваемых моментов Black Flag и хорошо отражает характер главного героя.

Позже Ubisoft опубликовала ещё одно видео с подписью вроде «правильная версия», где показала оригинальную сцену с нетрезвым Эдвардом. Таким образом компания подтвердила, что культовый экран загрузки никуда не исчезнет из ремейка.